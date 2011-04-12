تعیین حقوق دریافتی پرستاران بر اساس نحوه عملکردشان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی شامگاه دوشنبه در مراسم روز پرستار افزود: بر این اساس، پرسنلی که همکاری بیشتری داشته و موجب ارتقاء کیفیت سیستم درمان شوند، دریافتی بیشتری خواهند داشت.
وی با قدردانی از زحمات شبانهروزی پرستاران، آنها را از نفرات اول کادر درمان نام برد و خاطرنشان کرد: شیفتهای شبانه، دوری از همسر و فرزندان، تحمل برخورد ناشایست برخی از بیماران و گاهاً همراهان آنها همچنین در معرض بیماریهای واگیردار قرار گرفتن، بخشی از مشکلات پیشروی پرستاران است.
محمدی همچنین با اشاره به فداکاریها و رشادتهای حضرت زینب(س) گفت: حضرت زینب(س) نهتنها از مجروحان دشت کربلا پرستاری و مراقبت میکردند بلکه از بازماندگان نیز دلجویی بهعمل آورده و سعی در بازسازی روحیه آنان داشتند.
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان با تأکید بر نقش سرنوشتساز حضرت زینب(س) در پاسداری از دستاوردهای واقعه روز عاشورا، افزود: ایشان با روشنگریهای خود در آن زمان، پایداری ولایت و حکومت دینی را تا به امروز تداوم بخشیدهاند.
محمدی روشنگریهای حضرت زینب(س) را از عوامل مؤثر در تغییر دیدگاه مردم در مقابل تبلیغات منفی و دروغین مبنی بر از دین برگشتگی خاندان پیامبر(ص) و شادمانی آنها از قتلعام خاندان ایشان دانست و افزود: سخنان و خطبههای پیامرسان واقعه عاشورا، موجب حرکتهای عظیمی مانند قیام توابین و مختار شد.
وی، این بانوی بزرگوار را الگویی کامل و بیبدیل برای زنان مسلمان بهویژه برای پرستاران عنوان کرد و گفت: پرستاران باید در کارهای خود به حضرت زینب(س) اقتدا کنند.
همچنین رئیس سازمان نظام پزشکی استان زنجان با اشاره به شعار هفته سلامت مبنی بر مصرف بیرویه داروها بهویژه آنتیبیوتیکها و مقاومت بدن در مقابل آنها، افزود: مقاومت بدن به آنتیبیوتیکها، مشکلی نیست که در یک روز حل شود بلکه نیاز به یک عزم ملی دارد.
حسین بابایی، فرهنگسازی مصرف صحیح دارو را از جمله راهکارهای مؤثر در مواجهه با این معضل جهانی نام برد و اظهار کرد: پرستاران در اینخصوص نقش مهم و تأثیرگذاری دارند.
در پایان این مراسم، از پرسنل نمونه بخشهای مختلف بیمارستان امام حسین(ع) و همچنین نفرات برتر مسابقات قرآنی سازمان تأمین اجتماعی، با اهداء جوایزی تقدیر شد.
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