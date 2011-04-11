۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۲۴

در خراسان جنوبی؛

1700 تخته فرش دستباف توسط مددجویان کمیته امداد بافته شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از تولید هزار و 737 تخته فرش به متراژ 9 هزار و 602 مترمربع توسط مددجویان این نهاد در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی خزاعی ظهر دوشنبه در نشست واحد اشتغال این اداره با تاکید بر ارتقا و حفظ کیفیت فرش های دستباف تولید شده در این نهاد، اظهارداشت: در این راستا دوره های آموزشی در خصوص نحوه رفع عیوب، شناخت مواد اولیه مرغوب، آشنایی با حقوق اجتماعی و بهداشت فردی و محیطی، ارتقا سطح کمی و کیفی فرشهای تولیدی تشکیل شده است.

وی تعداد کارگاههای قالیبافی در سطح استان را یک هزار و 550 کارگاه اعلام کرد و افزود: با ایجاد 14 کارگاه تجمیعی قالیبافی در مناطق مختلف سطح استان توانسته ایم برای سه هزار 870 نفر قالیباف به صورت مستقیم و  300 نفر بطور غیرمستقیم شغل ایجاد کنیم.

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی فرشهای بافته شده را در طرحهای ریزماهی، زیر خاکی، بوته جقه، خشتی، لچک ترنج و ... عنوان کرد و بیان داشت: فرشهای بافته شده در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: در سال 89 بیش از سه میلیارد ریال اعتبار غیر نقدی ( مواد اولیه و تجهیزات) و مبلغ دو میلیارد و 150 میلیون ریال اعتبار نقدی جهت کارگاههای قالیبافی به صورت وامهای قرض الحسنه پرداخت شده است.

