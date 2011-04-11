1700 تخته فرش دستباف توسط مددجویان کمیته امداد بافته شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی خزاعی ظهر دوشنبه در نشست واحد اشتغال این اداره با تاکید بر ارتقا و حفظ کیفیت فرش های دستباف تولید شده در این نهاد، اظهارداشت: در این راستا دوره های آموزشی در خصوص نحوه رفع عیوب، شناخت مواد اولیه مرغوب، آشنایی با حقوق اجتماعی و بهداشت فردی و محیطی، ارتقا سطح کمی و کیفی فرشهای تولیدی تشکیل شده است.

وی تعداد کارگاههای قالیبافی در سطح استان را یک هزار و 550 کارگاه اعلام کرد و افزود: با ایجاد 14 کارگاه تجمیعی قالیبافی در مناطق مختلف سطح استان توانسته ایم برای سه هزار 870 نفر قالیباف به صورت مستقیم و 300 نفر بطور غیرمستقیم شغل ایجاد کنیم.

معاون اشتغال و خودکفائی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی فرشهای بافته شده را در طرحهای ریزماهی، زیر خاکی، بوته جقه، خشتی، لچک ترنج و ... عنوان کرد و بیان داشت: فرشهای بافته شده در بازارهای داخلی و خارجی به فروش می رسد.

وی تصریح کرد: در سال 89 بیش از سه میلیارد ریال اعتبار غیر نقدی ( مواد اولیه و تجهیزات) و مبلغ دو میلیارد و 150 میلیون ریال اعتبار نقدی جهت کارگاههای قالیبافی به صورت وامهای قرض الحسنه پرداخت شده است.