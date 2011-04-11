  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

330 یتیم اهل سنت گلستان حامی دار شدند

330 یتیم اهل سنت گلستان حامی دار شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گلستان گفت: از مجموع ایتام تحت پوشش این نهاد سه هزار یتیم اهل سنت هستند که 330 نفر امسال حامی دار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ربیع الله وفایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 330 نفر از ایتام اهل سنت از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مرکز دارای حامی شدند.

وی اظهار داشت: این نهاد مبلغ 400 میلیون ریال به این ایتام کمک کرد و با واریز این مبلغ، ایتام با سرانه یک میلیون و 200 هزار ریال در سال تا پایان سال جاری حامی دار شده اند.

وفایی بیان داشت: طی سال گذشته از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ هفت میلیارد و 20 میلیون ریال جهت خرید جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت این نهاد در گلستان پرداخت گردید.
 
وی گفت: با پرداخت این مبلغ تعداد 702 نفر از نوعروسان تحت حمایت راهی خانه بخت شدند.
 
57 هزار خانوار گلستان تحت پوشش کمیته امداد هستند.
کد مطلب 1286575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها