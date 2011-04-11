330 یتیم اهل سنت گلستان حامی دار شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ربیع الله وفایی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 330 نفر از ایتام اهل سنت از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مرکز دارای حامی شدند.

وی اظهار داشت: این نهاد مبلغ 400 میلیون ریال به این ایتام کمک کرد و با واریز این مبلغ، ایتام با سرانه یک میلیون و 200 هزار ریال در سال تا پایان سال جاری حامی دار شده اند.

وفایی بیان داشت: طی سال گذشته از طرف کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ هفت میلیارد و 20 میلیون ریال جهت خرید جهیزیه برای نوعروسان تحت حمایت این نهاد در گلستان پرداخت گردید.



وی گفت: با پرداخت این مبلغ تعداد 702 نفر از نوعروسان تحت حمایت راهی خانه بخت شدند.

57 هزار خانوار گلستان تحت پوشش کمیته امداد هستند.