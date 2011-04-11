ورود 1375 پرونده طرح دعوی در محاکم قضایی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی بعد از ظهر دوشنبه در همایش نکوداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ساری گفت: مشخص شدن حد و مرز در زندگی اجتماعی از مولفه های ثبت اسناد و املاک است.

وی اظهار داشت: محاکم غذایی موظف هستند شخصی که دارای سند است را مالک بدانند.

طالبی، ثبت اموال متعلق به دولت را در حقیقت حفظ بیت المال عنوان کرد و افزود: بدین ترتیب اموال دولتی از تعرض و تعدی دست درازان محفوظ و مصون می ماند.

رئیس کل دادگستری مازندارن پیشگیری از جرم و منازعات را از دیگر اهداف ثبت اسناد و املاک دانست و تصریح کرد: ثبت اسناد باعث جلوگیری از جرم می شود.

وی یادآور شد: سال گذشته مطالبه طلب در سطح کشور و استان از مهمترین خواسته های مردم در ورودی های قضایی بود.

طالبی با اشاره به اینکه در سال 88 تعداد هزار و 375 پرونده عدوانی در دادگستری استان مطرح شد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته هم هزار و 561 پرونده مطرح بود.

وی گفت: تعداد هزار و 176 مورد پرونده کلاهبرداری در محاکم قضایی مازندران در سال 88 مطرح شد و این موارد در سال 89 به هزار و 278 مورد افزایش یافت.

طالبی با بیان اینکه در رابطه با فعالیت های ثبت اسناد و املاک فرهنگسازی و اطلاع رسانی نشده اظهار داشت: اهمیت ثبت اسناد و املاک باید برای مردم مشخص شود.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری مازندران در این مراسم گفت: فعالیت ها و خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک بر کسی پوشیده نیست.

احمد جمشیدی با اشاره به درآمد مناسب سازمان ثبت اسناد و املاک مازندران و وجود مشکل مالی در این سازمان تصریح کرد: با توجه به درآمد بالای این سازمان بهتر است پس از واریز درآمد به خزانه مقداری از این مبلغ را برای پیگیری امورات این سازمان اختصاص دهند چراکه بودجه استان به اندازه ای نیست که بتوان تمام موانع و مشکلات را از سر راه این سازمان برداشت.