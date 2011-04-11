تشکیل پرونده فیلم "ظهور نزدیک است"/ این فیلم مصداق نشر کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نخستین نشست خبری خود در سال 90 در مورد ارائه لیست 250 نفری مفسدین اقتصادی توسط رئیس جمهور به دستگاه قضا گفت: لیست رئیس جمهور را بررسی کردم بسیاری از این افراد پرونده های مختلفی در استانهای کشور دارند ولی برخی از این پرونده ها و وضعیت این افراد در حال رسیدگی ، برخی دیگری رسیدگی شده و حکم آنها صادر و برخی هم در راستای معوقات بانکهاست که در مورد سوم قدم اول را باید خود بانکها بردارند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: دستگاه قضا تمامی موارد را بررسی می کند و اگر مواردی پرونده ندارند پرونده آنها تشکیل می شود. البته رئیس جمهور در لیست 250 نفره خود مستندات ارائه نکرده است.

وی در مورد عملکرد و برنامه های دستگاه قضا در سال جهاد اقتصادی گفت: در نخستین جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه کارگروه ویژه ای تشکیل شد تا با حضور کارشناسان پیش نویس طرح عملکرد دستگاه قضا در سال جهاد اقتصادی تدوین و برای نهایی شدن به شورای عالی قضایی ارائه کند.

محسنی اژه ای گفت: فراهم کردن بستر اقتصادی پویا و نوین در کشور دو بال دارد. اول آنکه بستر و زمینه مناسب برای فعالیت سالم و صحیح اقتصادی ایجاد شود و کسی چوب لای چرخ این افراد نگذارد، انحصار ایجاد نکند و دوم آنکه کسانی که اخلال می کنند و با انحصارطلبی مردم را ناامید می کنند باید شناسایی و توسط قوه قضائیه محاکمه شوند و شناسایی این افراد بخصوص در حوزه زد و بندهای دولتی و حکومتی بر عهده نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که آیا شما نظرسنجی در مورد رضایتمندی مردم از قوه قضائیه انجام داده اید گفت: پژوهش ها در سطح دستگاههای اجرایی و گروهی از مردم انجام شده است که در سال 89 رضایتمندی مردم رشد بیشتری داشته است ولی مطلوب نیست. در مورد عملکرد دادستانی کشور هم بر اساس بررسی ها به خودم نمره 16.5 می دهم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده قاچاقچی بزرگ سوخت کشور گفت: حکم این شخص قطعی شده و متهم به پرداخت یک میلیارد و 624 میلیون و 542 هزار تومان و یک سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود:وی با قید وثیقه پیش از ابلاغ حکم آزاد بود ولی بدستور دادستان بوشهر احضار شدند. همچنین نامبرده باید به ازای کالای قاچاق هم مبلغ کالا هم بپردازد.

محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه در پی اقدامات اخیر دولت عراق احتمال بازگشت برخی از فریب خوردگان گروهک منافقین به کشور وجود دارد، دستگاه قضا چه اقدامی می کند گفت: هنوز کسی از گروهک منافقین درخواست مراجعت به ایران را نکرده است هر وقت درخواست شد اعلام می کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا اشخاصی می توانند فیلم مستندی به نام ظهور نزدیک است را ساخته و توزیع کنند و مورد تکذیب بسیاری از صاحب نظران و مراجع قرار بگیرند گفت: ظهور صاحب الامر یک امری است بدیهی و وظیفه آحاد مسلمانان و بشریت انتظار فرج است و باید زمینه را برای فرج آماده کنیم البته علائم ظهور امام زمان هم در برخی از اسناد ذکر شده است که بسیاری از اسناد ضعیف و برخی هم درست است که باید این مسائل در مراکز اهل فن بررسی شود.

وی افزود: اینکه بیاییم علائم ظهور را با افراد خاص تطبیق دهیم و یا تعیین وقت ظهور را اعلام کنیم حرام است و کار این افراد کذب است و آنها کذابند.

محسنی اژه ای اظهار داشت: بنده قبل از اینکه آقایان ری شهری، کورانی و حائری این مسائل را در سی دی تکذیب کنند فیلم ظهور نزدیک است را دیدم و یقین داشتم که صحیح نیست برای همین پس از تکذیب این آقایان این افراد مطمئن باشند که دادستانی به عنوان نماینده مدعی العموم در این مورد وارد می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که سخنان آیت الله آملی لاریجانی در مورد افرادی که جریان نوروز و اعیاد را تقدس بخشیده اند مصداق کدام آقایان است گفت: اگر مسائلی را که از ناحیه اسلام ثابت نیست بنام اسلام وزن دهیم صحیح نیست. شاید آن شخص هم که این گفته ها را اظهار داشته سوءنیتی نداشته است و عقاید خود را بیان کرده ولی باید سیستم های اطلاعاتی پیگیر باشد.