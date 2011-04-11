جذب سرمایه در گیلان نیازمند کار جهادی است

کیهان هاشم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرهنگ جهادی در ایران شناخته شده است و جهاد دارای گستره بسیار وسیعی است.

وی اظهار داشت: اقدام جهادی افضل تر از تبیین فرهنگ جهادی است و عمل جهادی فضای جهادی لازم دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان گفت: جامعه و اجتماع باید کار اقتصادی کنند، باید سیاست حمایتی و اقتصادی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در یک مملکتی که جهاد اعلام شده است نباید 15 روز تعطیلی کار باشد، شب و روز باید تلاش کرد.

هاشم نیا همچنین با اشاره به اینکه در جهاد هر اقدامی انجام بگیرد، نتیجه پیروزی است، گفت: در جهاد دورزدن کار ممنوع است و باید موانع را برداشت.

وی تاکید کرد: اگر نخبگان جامعه جهادی عمل کنند مردم با بصرتی که دارند بطور حتم جهادی عمل خواهند کرد.