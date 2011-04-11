  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۲۶

جذب سرمایه در گیلان نیازمند کار جهادی است

جذب سرمایه در گیلان نیازمند کار جهادی است

رشت - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری گیلان گفت: جذب سرمایه و سرمایه گذار در استان نیازمند کار جهادی است و باید به این مهم توجه اساسی شود.

کیهان هاشم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرهنگ جهادی در ایران شناخته شده است و جهاد دارای گستره بسیار وسیعی است.

وی اظهار داشت: اقدام جهادی افضل تر از تبیین فرهنگ جهادی است و عمل جهادی فضای جهادی لازم دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری گیلان گفت: جامعه و اجتماع باید کار اقتصادی کنند، باید سیاست حمایتی و اقتصادی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: در یک مملکتی که جهاد اعلام شده است نباید 15 روز تعطیلی کار باشد، شب و روز باید تلاش کرد.

هاشم نیا همچنین با اشاره به اینکه در جهاد هر اقدامی انجام بگیرد، نتیجه پیروزی است، گفت: در جهاد دورزدن کار ممنوع است و باید موانع را برداشت.

وی تاکید کرد: اگر نخبگان جامعه جهادی عمل کنند مردم با بصرتی که دارند بطور حتم جهادی عمل خواهند کرد.

کد مطلب 1286631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها