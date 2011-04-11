دو دستگی و شکاف در کاخ سفید در قبال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط،" مایکل سینگ" گفت : پس از بروز نا آرامی ها در برخی مناطظق سوریه، میان دولتمردان آمریکا درباره این کشور اختلاف نظر بروز کرده است.

برخی مشاوران "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا ضرورت نیاز به تغییرات در سوریه را احساس کرده اند اما برخی دیگر مشکل را "بشار اسد" رئیس جمهوری کنونی سوریه نمی دانند.

مسئول سابق شورای امنیت ملی آمریکا افزود: برخی از مشاوران اوباما، گارد قدیم را که "حافظ اسد" رئیس جمهور فقید سوریه بنیانگذار آن بود، مشکل اصلی می دانند.

شایان ذکر است که اخیرا برخی ناظران از نقش سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و برخی کشورهای غربی در وقایع اخیرا سوریه سخن گفته بودند. همچنین برخی منابع از دستگیری یک تبعه آمریکایی در مناطق آشوب زده خبر داده بودند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از نا آرامی های این کشور از توطئه چینی علیه سوریه به خاطر حمایت از مقاومت منطقه سخن گفته بود.