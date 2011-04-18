به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استیل آذین و پرسپولیس در هفته سی ام رقابتهای لیگ برتر روز جمعه گذشته در ورزشگاه آزادی تهران با پیروزی 2 بر یک پرسپولیس در ثانیه های پایانی برگزار شد که در پایان آن بازیکنان و اعضای کادر فنی دو تیم به زد و خورد و درگیری پرداختند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز پس از برگزاری چند نشست با اعضا و مسئولان فدراسیون فوتبال رای خود را به شرح زیر اعلام کرد:

1- ماتیوس آلونسو بازیکن استیل آذین دوماه محرومیت از حضور در مسابقات و پرداخت مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی

2- سوشا مکانی دروازه بان استیل آذین دوماه محرومیت از حضور در مسابقات و مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی

3- فریدون زندی بازیکن استیل آذین یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی

4- علی عشوری زاد بازیکن استیل آذین سه جلسه محرومیت از حضور در مسابقات و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی

5- علیرضا نورمحمدی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس دوماه محرومیت از حضور در مسابقات و مبلغ 150 میلیون ریال جریمه نقدی

6- رحمان احمدی دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس یک جلسه محرومیت و پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال جریمه نقدی

7- اشپیتیم آرفی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس یک جلسه محرومیت و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی

8- حسین بادامکی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی

9- قاسم عبدالصمدی مسئول تدارکات تیم پرسپولیس دو جلسه محرومیت و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی

10- تیم فوتبال استیل آذین به دلیل سه دقیقه تاخیر در ورود به زمین پیش از آغاز نیمه دوم به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین این تیم به دلیل داشتن 7 بازیکن اخطاری و اخراجی به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین به علت عملکرد نادرست و حرکات ناشایست عوامل تیمی به مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

11- تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به تخلفات تماشاگران و استفاده از الفاظ رکیک به مبلغ 300 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

ضمنا سوشا مکانی، رحمان احمدی ، ماتیوس آلونسو و رضا نورمحمدی باید روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه در کمیته انضباطی حاضر شوند تا توضیحاتی را در خصوص اتفاقات و حوادث دیدار تیم های استیل آذین و پرسپولیس به این کمیته ارائه کنند.