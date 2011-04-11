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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

تلاش دانشمندان هسته‌ ای مجاهدتی علمی است

تلاش دانشمندان هسته‌ ای مجاهدتی علمی است

یزد - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه تلاش دانشمندان جوان هسته ‌ای ایران را ستود و گفت: تلاش دانشمندان هسته ‌ای ایران مجاهدتی علمی است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام سیدابراهیم حسینی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم روز فناوری هسته ‌ای در جمع مردم ابرکوه در مسجد جامع این شهر اظهار داشت: تلاش و مجاهدت علمی دانشمندان هسته ‌ای ایران، دستاوردهای عظیمی دارد که از آن جمله عزت و اعتلای کشور و اقتدار علمی است که از این رهگذر نصیب ایران اسلامی شده است.

وی با اشاره به سالروز قطع ارتباط ایران و آمریکا بیان داشت: ارتباطی که به فرموده حضرت امام (ره) "مثل رابطه گرگ و میش است و دستاوردی جز زیاده‌خواهی برای این دیو دیوانه و خفت برای مسلمین نخواهد داشت، به چه درد ما می‌خورد؟".

امام جمعه ابرکوه خاطرنشان کرد: همین تحریم‌ ها موجب خودکفایی و رشد بنیه علمی و تحقیقی و رسیدن به چنین جایگاهی شده است.

حسینی همچنین جهاد اقتصادی را فریضه ‌ای عمومی خواند و بیان داشت: به استناد آیه شریفه 95 از سوره نساء که می‌فرماید: "بی ‌تفاوت‌ های نشسته و مجاهدین فی ‌سبیل ‌الله که با مال، جهاد اقتصادی کنند و با جان فداکاری می‌ کنند، یکسان نیستند" و در جایی که خداوند متعال، جهادگران اقتصادی را که با مال و جان مبارزه می ‌کنند بر دیگران فضیلت و برتری بخشیده است، می ‌توان نتیجه گرفت که جهاد اقتصادی توصیه قرآن مجید است.

وی خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی که نمود در کار و تلاش، کنترل مصرف و هزینه، پرهیز از اسراف و تبذیر، برابری خرج و دخل و رعایت شئون دین در امر درآمدزایی، مانند پرهیز از حق‌الناس، رشوه، ربا و درآمدهای بادآورده و حرام است، وظیفه‌ای است که همه مردم و خانواده‌ها باید به آن ملتزم باشند.

حسینی افزود: دولت نیز باید در بحث‌های اجرایی خرد و کلان، این امور را مراعات کند یعنی وظیفه دولتمردان نیز، پرهیز از خرج‌های گزاف و بیهوده و سمینارهای بعضاً هزینه‌زا و ماموریت‌های «پیک‌نیکی» به خارج از کشور در قالب‌های مختلف است.

وی همچنین به پاداش‌ها، کارانه‌ها و اضافه کاری‌هایی که در برخی ارگان‌ها بدون دقت پرداخت می‌شود و وام‌های کم‌بهره کلان و گاهی حساب نشده و برخی دیگر از موارد اشاره کرد و بر لزوم فیلترگذاری دولت در این زمینه‌ها تاکید کرد.

حسینی در ادامه سخنان خود افزود: اگر در نظام اسلامی تبعیت از ولایت مطلقه فقیه داشته باشیم، همه موظف خواهند بود درآمدهای خود را مشروع کنند و ثروت‌های بادآورده به بیت المال برگردد و دستگاه‌های متولی قضائی و اجرایی، نظارت واقعی بر درآمد دولت و ملت داشته باشند تا به تعبیر قرآن سرمایه‌داران دانه درشت بزرگ نشوند، زیرا نظام اسلامی، نظام سرمایه‌داری نیست، بلکه نظام اعتدال، انصاف و توازن اجتماعی است.

کد مطلب 1286655

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