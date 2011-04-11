2 شرور در کهنوج هلاک شدند

سردار حسین چناریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با تلاش مشترک پلیس امنیت عمومی و ماموران انتظامی شهرستان کهنوج دو شرور که سوابق متعددی در ایجاد نا امنی داشتند به هلاکت رسیدند.

وی تصریح کرد: شرور معروف به نام نادرک که سالیان متمادی در مناطق کهنوج - رودبار و توابع آن اقدام به شرارت می کرد با انجام اقدامات اطلاعاتی خاص و شگردهای ویژه پلیسی چندین ماهه توسط ماموران انتظامی شهرستان کهنوج و پلیس امنیت عمومی استان طی یک عملیات گسترده در ارتفاعات شهرستان کهنوج به هلاکت رسید.

وی گفت: این شرور اهل رودبار بود و مدت چندین سال است که به اتفاق همدستانش اقدام به تشکیل باند شرارت و سرقت مسلحانه، جرائم ضد امنیتی، درگیری می کرده است که به دلیل تحت تعقیب بودند بارها محل سکونت خود را در ارتفاعات شهرستان کهنوج تغییر می دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: در این عملیات یکی از چریک های وی نیز به هلاکت رسید و یک دستگاه موتور سیکلت، یک قبضه اسلحه کلاش و نود تیر که طی درگیری که در آتش سوخته بودند کشف شد.

وی خاطر نشان کرد: این شرور دارای سوابق متعدد ناامنی 24 فقره ارتکاب جرم از جمله سرقت مسلحانه، درگیری با ماموران، تردد مسلحانه، ضرب و شتم، تیر اندازی است.

سردار چناریان افزود: هلاکت این شرور بازتاب گسترده ای داشت و باعث رضایت و خوشنودی مردم شهرستان و اهالی روستاهای تابعه شد.