ایجاد 200 فرصت شغلی در حوزه پخش فرآورده های نفتی فارس

عبدالله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: یکی از اولویتهای سال 90 شرکت پخش فرآورده های نفتی استان افزایش جایگاه های سوخت cngاست که به طور یقین این افزایش جایگاه ها با افزایش اشتغال نیز همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال راه اندازی 25 تا 30 جایگاه سوخت CNG و 15 جایگاه پمپ بنزین در دستور کار قرار دارد که در کنار این جایگاه ها بحث راه اندازی جایگاه های کوچک در روستاها نیز مطرح است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی فارس در ادامه سخنان خود دسترسی آسان مردم فارس به سوخت را یکی از مهمترین اهداف دانست و افزود: در بخش ارائه خدمات به گونه ای برنامه ریزی شده که تمامی مردم فارس بتوانند به راحتی برای تهیه سوخت مصرفی خود اقدام کنند و در بخش دیگر نیز با راه اندازی فروش اینترنتی سوخت از سراسر استان بدون حضور در این شرکت بحث ارائه خدمات انجام می شود.

محبی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه مشکلی برای عرضه سوخت در استان نداشته ایم، گفت: با تلاشهای صورت گرفته بنزین، نفت و گاز به موقع و با فراوانی در اختیار مردم فارس قرار گرفته و تاکنون در هیچکدام از بخشهای مختلف استان شاهد کمبود سوخت نبوده ایم.

وی ادامه داد: در بخش صنعت، راهسازی و... به میزان کافی سوخت در اختیار افراد قرار داده شده و در سال جاری نیز این روند سوخت رسانی ادامه خواهد داشت.