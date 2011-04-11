جلوگیری از حاشیه نشینی در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار در جمع اعضای شورای شهر کرمان اظهارداشت: یکی از پدیده های منفی در شهر ها گسترش بی رویه شهر و حاشیه نشینی است که در این زمینه باید با برنامه ریزی ویژه اقدامات لازم انجام شود.

وی تصریح کرد: گسترش شهرها در نهایت موجب افزایش هزینه های خدمات شهری و کاهش کیفیت خدمات برای مناطق دیگر دارد.

استاندار کرمان با اشاره به حاشیه نشینی در کرمان خواستار برخورد با این پدیده شد.

نجار گفت: هم اکنون در کرمان باید مسائل عمران شهری و حل مشکل ترافیک شهر در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه بر زیبا سازی شهر کرمان و توسعه فعالیتهای عمرانی تاکید کرد.

نجار افزود: در این راستا همکاری لازم با دستگاههای مربوط صورت می گیرد و همه مدیران در زمینه زیبا سازی و به سازی شهر کرمان باید تلاش کنند زیرا شهر کرمان در واقع پیشانی بزرگترین استان کشور است.