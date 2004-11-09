به گزارش خبرگزاري " مهر" ازجمله اين نفرات عليرضا رضايي نايب قهرمان المپيك و قهرمان كشتي دانشجويان جهان بوده است. رضايي كه هم اكنون دانشجوي رشته‌ي تربيت بدني دانشگاه تربيت معلم تهران است، اظهارداشت: ما چهره‌هاي خوبي را براي حضوردراين مسابقات داريم، مطمئنا با آنان قهرماني دراولين حضوردرمسابقات كشتي يونيورسياد دانشجويان ممكن است ومن هم قول مي‌دهم با تمام وجود كشتي بگيرم.

وي با اشاره به اين كه ورزش دانشگاهي بايد گرايشي شود تا راه موفقيت را بهتربپيمايد، تصريح كرد: ورزش دنيا امروزروي مباحث علمي مي‌چرخد وپرداختن به علم ورزش يك امرضروري شناخته شده است. تجربه هم دركشورمان ثابت كرده علم وتجربه كنارهم مفيد هستند ومن هم با كمك هردوي اين عوامل قصد دارم درآينده دركنارنوآموزان كشتي‌گيردرمقطع آموزش وپرورش و پايه‌اي كاركنم.

قهرمان كشتي دانشجويان جهان ادامه داد: با مساعدت اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تيم كشتي دانشجويان براي چندمين باردر مسابقات جهاني شركت كرد وبا توجه به حضورقهرمانان المپيكي ونام‌آورازكشورهاي بلاروس، آمريكا، روسيه وتركيه موفق به كسب عنوان قهرماني ونايب قهرماني دررشته كشتي آزاد وفرنگي شد كه جا دارد اززحمات مسوولان تشكركنم.