به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قربان گفت: برای اجرایی شدن طرح‌ تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در مدارس ابتدایی از یازدهم فروردین ماه 90 به ادارات ‌کل‌ آموزش و پرورش استان‌ها اطلاع‌رسانی شده است تا آنها نیز ضمن ارسال بخشنامه‌ مذکور به مناطق و مدارس درخصوص فرصت در نظر گرفته شده برای مطرح کردن این طرح در جلسه شورای معلمان و انجمن اولیا و مربیان تا 18 فروردین ماه، در خصوص اجرای طرح در دو ماه باقی‌مانده از سال تحصیلی جاری تصمیم‌گیری کنند.

وی قابلیت اجرای طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنج‌شنبه را از 20 فروردین ماه سال جاری اعلام کرد و افزود: مدارسی که متقاضی اجرای این طرح هستند، باید از شنبه تا چهارشنبه هرروز 5 ساعت کاری، فعالیت داشته‌ باشند تا بتوانند روزهای پنج‌شنبه را تعطیل کنند.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: از آنجا که از اول مهرماه 90 این طرح اجرایی می‌شود، بنابراین تمام مدارس ابتدایی کشور به صورت ثابت در نوبت صبح دایر می‌شوند و دستورالعمل تکمیلی این موضوع نیز حداکثر تا پایان فروردین ماه به تمام استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

لزوم برگزاری 800 جلسه آموزشی برای تعطیلی دبستان‌ها در روزهای پنج‌شنبه

وی ایجاد انگیزه، نشاط و شادابی در دانش‌آموزان برای حضور بیشتر در مدرسه و کمک به توسعه و تقویت فعالیت‌های پرورشی و فوق‌برنامه برای رشد همه‌جانبه تربیتی دانش‌آموزان را از اهداف این طرح برشمرد و اظهار داشت: در این زمینه می‌توان به تقویت ارتباط مدرسه و خانواده و فراهم ‌آوردن زمینه‌های ارتقای تحصیلی و شایستگی‌های حرفه‌ای و شغلی معلمان ابتدایی نیز اشاره کرد.

قربان با بیان اینکه لازمه‌ اجرای این طرح برگزاری حدود 800 جلسه آموزشی برای دانش‌آموزان است، خاطرنشان کرد: اگرچه مدارس ابتدایی در روزهای پنج‌شنبه تعطیل است، اما مدیران مدارس ابتدایی می‌توانند از این فرصت برای اجرای برنامه‌های تفریحی‌، ‌آموزشی و فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان و نیز کلاس‌های ضمن خدمت و جلسات گروه‌های آموزشی برای معلمان بهره‌برداری کنند.