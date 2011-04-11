ساخت 65 هزار واحد مسکونی مهر در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، علی علمی عصر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مسکن مهر شهرستان اهر اعلام کرد: بافعال شدن پروژه های مسکن مهر ضمن کاهش زمان انتظار برای صاحب مسکن شدن متقاضیان مسکن نیز 30 درصد سیر نزولی داشته است.

وی گفت : تاکنون بیش از پنج هزار و 530 میلیارد ریال تسهیلات به این تعداد واحد مسکونی در قالب تعاونی های مسکن مهر پرداخت شده است .

معاون مسکن اداره کل مسکن و شهرسازی استان افزود : در راستای هدفمند کردن یارانه ها و کاهش مصرف سوخت توجه به مبحث 19 از اولویتهای مهم در مسکن مهر است .

علمی با ابراز امیدواری از واگذاری واحدهای مسکونی مهر در نیمه اول امسال و تا پایان سالجاری در استان، بر توجه به کمیت و کیفیت در ساخت مسکن مهر و تحویل به موقع واحدهای مسکونی از سوی پیمانکاران تأکید کرد .

ساخت 3500 واحد مسکونی در شهرستان اهر

همچنین فرماندار شهرستان اهر از ساخت سه هزار و 500 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر از سوی شرکتهای تعاونی مسکن مهر در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

رضا صدیقی با تأکید بر اتمام به موقع پروژه های مسکن در زمان مقرر از سوی پیمانکاران و مدیران تعاونی ها ابراز امیدواری کرد در سال 90 شاهد افتتاح تعداد کثیری از واحدهای مسکونی مهر در این شهرستان باشیم .

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان اهر، مسکن مهر را یکی از افتخارات دولت نهم و دهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین مسکن محرومان عنوان کرد و افزود : ضروریست با تعامل و همکاری بین ادارات و نهادهای خدماتی تمامی امکانات لازم در راستای تسریع در پروژه های تعاونی های مسکن مهر فراهم شود .