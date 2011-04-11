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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۴۷

حمایت از تولید عروسکهای بومی و محلی در آذربایجان شرقی

حمایت از تولید عروسکهای بومی و محلی در آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی از حمایت این کانون از تولید عروسک های بومی و محلی برای رسیدن به مرحله تولید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، نورعلی رزاقی اظهار داشت: پس از شناسایی عروسک های بومی و محلی هر منطقه توسط مراکز کانون استان و معرفی این آثار به معاونت تولید کانون، این عروسک ها به مرحله تولید می رسند.

وی همچنین از جمع آوری قصه های بومی و محلی استان خبر داد و افزود: کانون پرورش فکری استان با مشارکت در طرح کشوری 'سیمرغ قصه های مردم ایران' اقدام به جمع آوری قصه های بومی و محلی و چاپ آنها می کند.

رزاقی گفت: در سال جاری جلساتی در راستای استفاده از تجربیات هنرمندان، نویسندگان و فیلمسازان استان برای چاپ کتاب و تولید فیلم برای مخاطبان کودک و نوجوان برگزار می شود.

وی ادامه داد: بر اساس تاکیدات مدیرعامل کانون، تولید فیلم، پویانمایی و کتاب توسط هنرمندان و نویسندگان استان های مختلف کشور در اولویت فعالیتهای کانون در سال جاری قرار دارد.

کد مطلب 1286755

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