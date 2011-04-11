تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین با شش مقام قهرمانی در صدر قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، در لیگ روبات خانگی، تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام نخست را به دست آورد و تیم BORG (بورخ) از دانشگاه گرونینگن هلند به مقام دوم رسید.

در لیگ روبات انسان نما Fumanoif از دانشگاه برلین آلمان، تیم parand از دانشگاه آزاد پرند و تیم pnuzrobot از دانشگاه پیام نور زنجان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در لیگ شبیه سازعامل امداد؛ تیم brave circles از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان مقام اول، تیم SEURedsun از دانشگاه soth east چین مقام دوم و تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین مقام سوم را به دست آوردند.

براساس این گزارش، در لیگ روبات امدادگر مجازی تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، تیم SBCE-SAVIOUR از دانشگاه شهید بهشتی تهران و تیم AOJRF تیم مشترک دانشگاه آمستردام هلند و آکسفورد انگلستان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

در لیگ نمایش ربات دانش آموزی؛ تیم خرد از مدرسه خرد رتبه نخست، تیم SIMORGH از مدرسه روشنگر رتبه دوم و تیم ROBOFISH از پژوهشکده کرمان رتبه سوم این دوره از رقابت ها را به دست آوردند.

در لیگ روبات امدادگر دانش آموزی پیشرفته؛ تیم دبیرستان علامه حلی، رتبه نخست، تیم parmida –R2 از بنیاد فرهنگی آموزشی امام صادق (ع) رتبه دوم و تیم POOYESH از دبیرستان امام صادق رتبه سوم و عنوان بهترین تیم فنی را تیم ROBOTOOS کسب کردند.

همچنین در لیگ ربات امدادگر دانش آموزی ابتدایی؛ تیم مدرسه راهنمایی ابوعلی سینا، SPARK از پژوهش سرای علی ابن ابیطالب (ع) و تیم SRL از مدرسه راهنمایی سما مشهد به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در لیگ روبات فوتبال دانش آموزی پیشرفته الف (سنگین وزن)؛ تیم دبیرستان دخترانه فرزانگان تهران مقام نخست، تیم پایدار از دبیرستان علامه حلی 1 و تیم سورنا از دبیرستان علامه حلی 1 مقام دوم و سوم را از آن خود کردند.

در لیگ ربات فوتبال دانش آموزی پیشرفته (سبک وزن)؛ FAST & SMART از پژوهش سرای دانش آموزی حج امرالله خبازی از فریدون کنار تنها مقام آور این لیگ بود.

در لیگ روبات فوتبالیست اندازه متوسط از بین سه تیم شرکت کننده در این لیگ MRL از دانشگاه آزاد قزوین مقام اول را به دست آورد.

در لیگ فوتبال دانش آموزی پیشرفته ب تیم A.B.P.A از دبیرستان علامه حلی 1، تیم SAEB از پژوهش سرای صائب اصفهان و تیم دبیرستان دخترانه فرزانگان تهران رتبه های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را کسب کردند.

لیگ ربات های زیردریایی که با رقابت 11 تیم برگزار شد، برنده اول و دوم نداشت و تیم های کاسپین و R.T.S از دانشگاه صنعتی شاهرود مقام سوم را به دست آوردند.

همچنین در این لیگ، امتیاز فنی طراحی برای بهترین طراحی را تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به دست آورد.

در لیگ ربات های پرنده، تیم MRL از دانشگاه آزاد قزوین به مقام نخست، تیم RRL و چکاوک از دانشگاه علم و صنعت مقام دوم و تیم Persian Eagle از دانشگاه شهید بهشتی به مقام سوم دست یافتند در این لیگ بیشترین امتیاز فنی را MRL کسب کرد.

در لیگ شبیه ساز دو بعدی فوتبال نیز تیم های دبیرستان علامه حلی و دانشگاه گیلان و دانشگاه علم و صنعت ایران به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.



بنابر این گزارش در لیگ ربات استاندارد تیم HUMBOLT از آلمان مقام اول، تیم CEREBEROUS از ترکیه دوم و تیم MRL – SPL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به مقام سوم دست یافت.

در لیگ دانشجویی نمایش ربات های کاربردی تیم EBINA اول، تیم DUMAN دوم و تیم RAT مقام سوم را به خود اختصاص داد.

در رقابت های واقعیت ترکیبی مقام اول را تیم REVTLINGEN LIONS از دانشگاه راتلینگن آلمان، مقام دوم را BAHIAMRاز دانشگاه باهیا برزیل و مقام سوم را YRA از دانشگاه ازاد اسلامی یزد کسب کرد.

در لیگ شبیه ساز سه بعدی فوتبال مقام اول از آن تیم Bold hearts از دانشگاه هرتفورد شایر انگلستان، مقام دوم نیز از آن Apollo3d از دانشگاه پست و مخابرات نانجین چین شد و مقام سوم نیز به تیم Strive3d ازدانشگاه شانگ های چین اختصاص یافت.

در لیگ ربات های امدادگر نیز تیم MRL مقام اول، تیم YRA از دانشگاه آزاد اسلامی یزد دوم و تیم PARS از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی مقام سوم را به دست آورد.



ین رقابت ها در لیگ فوتبالیست سایز کوچک با قهرمانی تیم SKUBA تایلند و نایب قهرمانی MRL و مقام سومی تیم mmportals از دانشگاه علم وصنعت ایران به پایان رسید.

در لیگ ربات مین یاب دستی نیز تیم البرز از دانشگاه آزاد اسلامی البرز قهرمان شد، تیم ACE از پژوهشکده کرمان نایب قهرمان و تیم YRA از دانشگاه آزاد یزد به مقام سوم رسید.

در لیگ ربات مین یاب خودکار نیز تیم TMEL از جهاد دانشگاهی اراک مقام اول، تیم HADI PASARGAD– از موسسه هادی تهران مقام دوم و تیم فربد از دبیرستان فرزانگان ساری مقام سوم را به دست آورد.