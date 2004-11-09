به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، يوسف اسلام خواننده مسلمان انگلسيي كه در حال حاضر بيش از سي سال است به دين اسلام روي آورده و مشغول آماده سازي آخرين آلبومش در آستانه سال نوي ميلادي است، امروز نشان صلح را در رم دريافت مي كند.



همايش صلح در رم برگزار مي شود كه در آن نشان" مرد صلح" به افراد و شخصيت هاي برجسته فرهنگي و هنري داده مي شود. اين جايزه را موسسه گورباچف، اهدا مي كند.

امسال در پنجمين دوره همايش صلح گورباچف، رئيس جمهور شوروي سابق و والتر ولترومي شهردار رم اين جايزه را به يوسف اسلام اهدا مي كنند.

اين همايش از امروز در ايتاليا آغاز و تا روز جمعه ادامه مي يابد.

گفتني است كه چند ماه پيش از ورود يوسف اسلام به خاك آمريكا جلوگيري شد و مقامات آمريكايي دليل اين كار را فعاليت هاي تروريستي وي خواندند.