خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: پیامبر اسلام (ص) از زمان برگزیده شدن به رسالت تا زمان رحلت با تمام وجود به کار تربیت مشغول بود. ایشان در کار تربیت چنان با مهارت و درایت عمل می‌کرد که در مدتی کوتاه کوششهای ایشان به بار نشست و مردمان را فوج فوج مجذوب خویش کرد. پس از پیامبر (ص) اهل بیت (ع) نیز راه ایشان را ادامه دادند و توانستند با تدبیر خود آموزه‌های ناب اسلام را در میان مسلمانان به رغم مخالفت حکومتها بگسترانند.

از همین روی بررسی سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) می‌تواند چراغی فراروی مربیان و والدین در تربیت نسلهای آینده بوده و آموزه‌های بسیاری را در خود داشته باشد و این همان هدفی است که مؤلفان کتاب "سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت" در پی آن هستند که پیش از این در چهار جلد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تدوین و منتشر شده بود و هم اکنون به طور خلاصه در یک جلد و در قالب کتاب درسی از سوی انتشارات سمت منتشر شده است.

فصل اول این کتاب با عنوان کلیات از سه مبحث تشکیل شده و به عنوان مقدمه‌ای ضروری برای مطالعه ادامه کتاب در آغاز آورده شده است. هر فصل این کتاب به بررسی مباحثی پیرامون سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت می‌پردازد که در آغاز هر یک، اهداف مرحله‌ای و آموزشی مباحث طرح شده در آن فصل نیز آورده شده است. در پایان هر فصل نیز خلاصه‌ای از مباحث آن فصل همراه با سؤالاتی ذکر شده است که کمک می‌کند تا خواننده در نهایت یک بار دیگر مطالب مهم را مرور کند.

کتاب در 6 فصل اصلی تدوین شده است و پس از فصل اول که به کلیاتی چون مفهوم‌شناسی، ضرورت و اهمیت سیره و منابع سیره و شیوه پژوهش در آن پرداخته، در فصل دوم آداب و روشهای زمینه‌ساز در تربیت مورد بحث قرار گرفته است. "تربیت اعتقادی"، "تربیت عبادی"، تربیت اخلاقی" و "تربیت علمی" نیز عناوین دیگر فصول این کتاب است.