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۲۲ فروردین ۱۳۹۰، ۲۲:۵۷

با نظر موافق کی‌روش/

استیلی سرمربی تیم ملی امید می شود / مهاجرانی سرپرست

استیلی سرمربی تیم ملی امید می شود / مهاجرانی سرپرست

در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال مدت هاست به دنبال انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن هستند از حمید استیلی به عنوان گزینه نهایی و سرمربی تیم فوتبال امید نام برده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات مقدماتی با حمید استیلی صورت گرفته و حتی مهدی تاج در دیدار یادبود مسعود استیلی دقایقی با حمید استیلی به طور اختصاصی گفتگو کرده است.

گفته می شود مسئولان فدراسیون فوتبال با حمید استیلی برای هدایت تیم فوتبال امید به توافق نهایی رسیده اند و کارلوس کی‌روش نیز با انتخاب استیلی به عنوان سرمربی تیم امید موافق است.

ضمن اینکه قرار است در صورت قطعی شدن حضور حمید استیلی در تیم فوتبال امید حشمت مهاجرانی نیز به عنوان سرپرست این تیم فعالیت خود را آغاز کند.

استیلی و مهاجرانی در فصل دهم لیگ برتر به عنوان سرمربی و مدیر فنی تیم فوتبال شاهین بوشهر فعالیت می کردند.

کد مطلب 1286796

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