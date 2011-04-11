استیلی سرمربی تیم ملی امید می شود / مهاجرانی سرپرست

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات مقدماتی با حمید استیلی صورت گرفته و حتی مهدی تاج در دیدار یادبود مسعود استیلی دقایقی با حمید استیلی به طور اختصاصی گفتگو کرده است.

گفته می شود مسئولان فدراسیون فوتبال با حمید استیلی برای هدایت تیم فوتبال امید به توافق نهایی رسیده اند و کارلوس کی‌روش نیز با انتخاب استیلی به عنوان سرمربی تیم امید موافق است.

ضمن اینکه قرار است در صورت قطعی شدن حضور حمید استیلی در تیم فوتبال امید حشمت مهاجرانی نیز به عنوان سرپرست این تیم فعالیت خود را آغاز کند.

استیلی و مهاجرانی در فصل دهم لیگ برتر به عنوان سرمربی و مدیر فنی تیم فوتبال شاهین بوشهر فعالیت می کردند.