آشفتگی در بازار هفتگی آق قلا موج می زند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این بازار حد فاصل بین پمپ بنزین و فلکه وحدت و میدان قدس دایر می شود و با مشکلات بهداشتی روبرو است.
پیش از این، این بازار در کنار پل تاریخی و تنها پل با تزیینات آجر کاری برآمده ایران در این شهر گردشگر پذیر دایر می شد.
عوامل مختلفی موجب شده تا بافت سنتی و سیمای روستایی آق قلا همچنان توسعه نیافته باقی ماند و مدیریت شهری، حلقه گمشده ای در شهر به شمار می آید.
این وضعیت درحالیست که سالها از شهر شدن آق قلا می گذرد و شاهد تغییرات متعدد در کابینه شهرداری و شورای شهری بودیم ولی باز هم به نظر می رسد آق قلا از رشد و آبادانی کافی برخوردار نیست.
به تاکید کارشناسان، ترافیک شهری در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان از جمله مسائل است که موجب می شود این شهر بدون کمترین بهره برداری از شمار زیاد گردشگران، نفعی از این وضعیت نبرد.
نبود پارکهای مناسب، مراکز و بازارهای مناسب و ترافیک از شهری از دیگر چالشها در آق قلاست و بدلیل کم کاری و بی توجهی مسئولان، فقط دود و آلودگی آن نصیب شهروندان می شود.
وجود بازار آشفته در مرکز شهر آق قلا از دیگر موارد است که موجب افزایش ترافیک شهری شده و سد معبر را دامن زده است.
همچنین آشفتگی و نابسامانی در این بازار قدیمی، چهره شهر را نازیبا کرده است و شهر آق قلا را مانند جمعه بازار و شنبه بازارهای قرون وسطائی کرده است.
وجود مشکلات فراوان در حوزه مدیریت شهری آق قلا سبب شده تا میزان بهره مندی و درآمد آق قلا از حوزه گردشگری بالا نباشد و این امر نیازمند برنامه ریزی اصولی مسئولان امر است.
عدم ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات شهری، شهروندان آق قلا را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است و خواهان تلاش جدی مسئولان امر برای رفع نیازها هستند.
تراکم نسبی جمعیت این شهرستان در سال 1382 برابر با 84.5 نفر در هر کیلومتر مربع بوده که از تراکم نسبی جمعیت نسبی جمعیت استان 81.5 بیشتر است.
این شهرستان از شمال به کشور ترکمنستان از جنوب به شهرستان گرگان و علی آباد از شرق به شهرستان گنبد و از غرب به شهرستان ترکمن محدود می شود.
براساس مستندات، این شهر توسط “شاهعباس” در سال 1020هجری قمری بنا شد و در ابتدا به نام “ اسپیدژ” یا “دژسفید” معروف بوده و در زمان حکومت پهلوی به “پهلوی دژ” تغییر نام داد و امروز نام آق قلا گرفته که در زبان ترکمنی به معنای دژ یا قلعه سفید است.
براساس تقسیمات کشوری در سال 82 این شهرستان دارای 2 بخش مرکزی و وشمگیر -2 شهر (آق قلا و انبارالوم ) و 5 دهستان و 74 آبادی و5 آبادی خالی از سکنه است.
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