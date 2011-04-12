آشفتگی در بازار هفتگی آق قلا موج می زند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این بازار حد فاصل بین پمپ بنزین و فلکه وحدت و میدان قدس دایر می شود و با مشکلات بهداشتی روبرو است.

پیش از این، این بازار در کنار پل تاریخی و تنها پل با تزیینات آجر کاری برآمده ایران در این شهر گردشگر پذیر دایر می شد.

عوامل مختلفی موجب شده تا بافت سنتی و سیمای روستایی آق قلا همچنان توسعه نیافته باقی ماند و مدیریت شهری، حلقه گمشده ای در شهر به شمار می آید.

این وضعیت درحالیست که سالها از شهر شدن آق قلا می گذرد و شاهد تغییرات متعدد در کابینه شهرداری و شورای شهری بودیم ولی باز هم به نظر می رسد آق قلا از رشد و آبادانی کافی برخوردار نیست.

به تاکید کارشناسان، ترافیک شهری در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان از جمله مسائل است که موجب می شود این شهر بدون کمترین بهره برداری از شمار زیاد گردشگران، نفعی از این وضعیت نبرد.

نبود پارکهای مناسب، مراکز و بازارهای مناسب و ترافیک از شهری از دیگر چالشها در آق قلاست و بدلیل کم کاری و بی توجهی مسئولان، فقط دود و آلودگی آن نصیب شهروندان می شود.

وجود بازار آشفته در مرکز شهر آق قلا از دیگر موارد است که موجب افزایش ترافیک شهری شده و سد معبر را دامن زده است.

همچنین آشفتگی و نابسامانی در این بازار قدیمی، چهره شهر را نازیبا کرده است و شهر آق قلا را مانند جمعه بازار و شنبه بازارهای قرون وسطائی کرده است.

وجود مشکلات فراوان در حوزه مدیریت شهری آق قلا سبب شده تا میزان بهره مندی و درآمد آق قلا از حوزه گردشگری بالا نباشد و این امر نیازمند برنامه ریزی اصولی مسئولان امر است.

عدم ارائه راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات شهری، شهروندان آق قلا را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است و خواهان تلاش جدی مسئولان امر برای رفع نیازها هستند.

به تاکید کارشناسان، با توجه به پتانسیل های بالقوه و بسیار بالای آق قلا و همچنین دور نمای بسیار مطلوب اقتصادی آن در آینده، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف از جمله گردشگری در شهرستان ضروری است.

به رغم این مشکلات، پنجشنبه بازار آق قلا، از مراکز دیدنی است که با استقبال زیاد شهروندان و گردشگران مواجه است و نیاز به ساماندهی دارد.

در این بازار، دستفروشان و اصناف به عرضه محصولات و دست بافته های منطقه می پردازند که از معروفترین آنها می توان به قالی و قالیچه و پشتی ترکمنی اشاره کرد.



قالی و قالیچه های ترکمنی دستبافی پرزدار و زیباست که از طریق درگیری تار و پود و پرز با نقوش هندسی روی دار قالی بافته می شود، مواد اولیه این هنر پشم، کرک، نخ پنبه ای و ابریشم است.

آغاز آسفالت ریزی محوطه بازار هفتگی

یول محمد وکیلی شهردار آق قلا از آغاز آسفالت ریزی محوطه پنجشنبه بازار آق قلا خبر داد.



وی افزود: عملیات آسفالت ریزی بازار هفتگی آق قلا در زمینی به مساحت 21 هزار مترمربع از منابع استانی شروع شد.



وی اظهار داشت: این طرح با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال در مکان کشتارگاه سابق شروع شد.

