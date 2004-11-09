كولين فارل ازايفاي نقش جيمزباند سرباز زد

" كولين فارل " درنمايي ازپشت صحنه" اسكندر"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اظهارنظراين هنرپيشه درشرايطي صورت گرفت كه " پيرس برازنان "، ايفاگرنقش ماموردوصفرهفت هفته گذشته اعلام كرد كه هنرپيشه جوان ايرلندي بهترين گزينه براي بازي دراين فيلم است.

" فارل " كه بزودي با فيلم " اسكندر" درعرصه رقابتها حضورخواهد داشت با اشاره به اينكه ايده ايفاي نقش وي دراين فيلم صحت ندارد گفت :" تهيه كننده ها براي اين نقش بايد هنرپيشه اي را بيابند كه مخاطبان با وي آشنايي قبلي نداشته باشند واورا در هيبت ماموردوصفرهفت بپذيرند."

يافتن جايگزيني براي " برازنان " ازماه ها پيش موضوع جنجالي مطبوعات بوده است ." هيوجكمن "،" جود لاو" و" ايوان مك گريگور" ازجمله هنرپيشگاني هستند كه براي ايفاي اين نقش كانديد شده اند.

قرارداد " پيرس برازنان " براي بازي درمجموعه سينمايي جيمزباند درسال 2002 با حضوردرفيلم " روزديگربمير" پايان يافت .فيلم جديد ازاين مجموعه به احتمال بسياردرسال 2006 مهمان سالنهاي سينما مي شود.