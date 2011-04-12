به گزارش خبرنگار مهر، المپیک ارتش‌های جهان تیرماه سالجاری به میزبانی برزیل در رشته‌های مختلف برگزار خواهد شد. تیم تکواندو منتخب نیروهای مسلح کشورمان برای حضور در این مسابقات سه مرحله رقابتهای انتخابی برگزار می کند.

محمدرضا زوار سرمربی تیم تکواندوی منتخب نیروهای مسلح با اعلام این خبر به مهر گفت: اردوی تیم تکواندوی منتخب نیروهای مسلح ایران از 20 اردیبهشت‌ماه در تهران آغاز شده است. 25 تکواندوکار در اردو حضور دارند که پس از برگزاری سه مرحله رقابت‌های انتخابی ترکیب نهایی تیم مشخص خواهد شد. اولین مرحله از این مسابقات 25 اردیبهشت‌ماه برگزار می شود و در هر وزن دو نفر به مرحله بعد راه پیدا می کنند.

وی در مورد استفاده از مسعود حجی زواره گفت: حجی زواره از بهترین تکواندوکاران ایران است ولی به دلیل آسیب دیدگی موفق به حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان نشد. اگر این مشکل او رفع شود خیلی مایل به استفاده از وی در تیم نیروهای مسلح هستیم.

زوار در مورد همکاران خود در کادر فنی تیم تکواندوی نیروهای مسلح ایران نیز گفت: جلال چروکی، محسن آشورزاده و رجبعلی نعیمی در راه آماده سازی تیم به من کمک خواهند کرد. نزدیک به سه ماه زمان داریم و بدون وقفه تمرین می کنیم تا با آمادگی بالا راهی المپیک نیروهای مسلح شویم.

بهترین مربی نوجوانان جهان در سال 2010 در مورد حضور در رقابت‌های تدارکاتی گفت: در برنامه‌ها خردادماه را برای حضور در یک تورنمنت بین المللی در نظر گرفته‌ایم، در آن زمان به یک تورنمنت سطح بالا و خوب که بتواند به آمادگی تیم کمک کند اعزام خواهیم شد در غیر اینصورت تمرینات را تا زمان اعزام در تهران یا رشت پیگیری خواهیم کرد.