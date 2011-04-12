محمود زنده‌نام، مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره راه‌اندازی رادیو نمایش به خبرنگار مهر گفت: این شبکه رادیویی اردیبهشت ماه راه‌اندازی می‌شود و فرکانس مستقل دارد و مخاطبان می‌تواند روی موج 5/93 این شبکه رادیویی را بعد از افتتاح دریافت کنند. این شبکه رادیویی شش ساعت برنامه تولیدی پخش می‌کند و شش ساعت هم به تکرار برنامه‌های پخش شده اختصاص دارد.

وی در پاسخ به این سئوال که چند درصد نمایش‌های این شبکه رادیویی آماده شده؟ توضیح داد: برای سه تا چهار ماه نمایش آماده‌ کرده‌ایم که تهیه‌کنندگانی همچون صدرالدین شجره، مجید نظری نسب، شهلا نیساری، مژگان دباغی و ... این نمایش‌ها را آماده کرده‌اند.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی رادیو در ادامه افزود: تهیه‌کنندگان شبکه نمایش را از پارسال مشخص کردیم و سفارش کار به آنها داده‌ایم. هم اکنون 700 متن هم تنظیم کردیم تا بتوانیم با یک ظرفیت مناسب کار خودمان را شروع کنیم. مدیر پخش این شبکه هم آقای پیمانی است.

زنده‌نام درباره اینکه آیا مشکلات فنی برای شبکه نمایش ندارید؟ گفت: مشکلات فنی نخواهیم داشت، اما به لحاظ مکان در مضیقه هستیم. امیدوارم در آینده این مشکل هم برطرف شود.