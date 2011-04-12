ماندگاری مسافران در خراسان شمالی افزایش یافت

شفقت در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: افزایش مدت ماندگاری مسافر یکی از عوامل مهم در حوزه گردشگری است که توسعه فعالیت های اقتصادی را موجب می شود.

وی تصریح کرد: براساس گزارشهای آماری سالهای قبل در تعطیلات نوروز بین 2.5 تا سه میلیون نفر به خراسان شمالی سفر می کردند که میانگین ماندگاری آنها حداکثر سه ساعت بود، در حالی که امسال علاوه بر افزایش شمار مسافران گذری از استان، ماندگاری آنان هم در مقایسه با سال گذشته پنج برابر افزایش یافت.



وی ایجاد بازارچه های صنایع دستی را یکی از مهم ترین اولویتهای جذب مسافر در استان اعلام کرد و افزود: در 10 روز ابتدایی فروردین امسال حدود 150 میلیون تومان درآمد از فروش صنایع دستی استان کسب شد که نشان دهنده اطلاع رسانی صحیح و مناسب توسط رسانه ها و مطبوعات است.



به گفته استاندار خراسان شمالی میزان فروش صنایع دستی حاکی از تنوع و ظرفیتهای این صنعت در این استان است.



به اعتقاد شفقت جهاد اقتصادی در خراسان شمالی از اول فروردین ماه امسال آغاز شد و صنایع دستی و سوغات این استان به منظور رونق صنایع دستی، با قیمت مناسب به مسافران عرضه شد.



استاندار خراسان شمالی گفت: براساس نظرسنجی های انجام شده، امسال میزان رضایتمندی مسافران نوروزی افزایش یافته است و هر چه بتوانیم امکانات بیشتری را برای مسافران فراهم کنیم، به طور حتم میزان ماندگاری مسافر و به تبع آن، درآمدزایی در خراسان شمالی هم افزایش خواهد یافت.



