جدول صادرات 45 میلیارد دلاری در سال 90/ رئیس جمهور جدول را تائید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه صادرات کشور، سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در سال 1390 کل کشور را تعیین کردند. این مصوبه در ماه جاری به تائید رئیس جمهوری رسیده و سپس توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است.

بر این اساس، دولت هدفگذاری کرده است تا صادرات غیرنفتی کشور در سال 90 به 45 میلیارد دلار برسد. از سوی دیگر، تحقق برابری واردات با صادرات، آرزوی دیرینه ای که یکی از هدفگذاری‌های بزرگ دولتها در سال‌های گذشته بوده است، با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته محقق خواهد شد.

این هدفگذاری در حالی تعیین شده است که آمار 12 ماهه صادرات غیرنفتی در کشور نشانگر این است که صادرات غیرنفتی در سال 89 با احتساب میعانات گازی 32 میلیارد دلار، بدون احتساب میعانات گازی 26.3 میلیارد دلار و با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 36 میلیارد دلار و با احتساب صادرات سایر بخش‌های خدماتی مثل گردشگری، آی.تی و حمل و نقل از مرز 40 میلیارد دلار نیز عبور کرده است.

رقم صادرات غیرنفتی کشور در سال 89 در شرایطی محقق شده است که تهدیدهای خارجی، بحران‌های اقتصادی و مسائل داخلی از جمله تسهیلات بانکی، نرخ ارز و کمبود منابع مالی جوایز صادراتی گریبانگیر صادرات غیرنفتی کشور است.

بر این اساس، از مجموع کل صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390، چهل درصد معادل 18 میلیارد دلار سهم بخش دولتی، 45 درصد معادل 20 میلیارد دلار سهم بخش خصوصی و 15 درصد معادل 7 میلیارد دلار سهم بخش تعاونی در نظر گرفته شده است.



سهم بخش‌های اقتصادی در صادرات سال 90 بخشهای اقتصادی میزان پتروشیمی 14 میلیارد دلار میعانات گازی 4 میلیارد دلار صنعت 14.5 میلیارد دلار معدن 2 میلیارد دلار کشاورزی 4.5 میلیارد دلار فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی 4 میلیارد دلار جمع کل 45 میلیارد دلار

حمید صافدل در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با تائید این خبر گفت: این مصوبه از سوی کارگروه صادرات غیرنفتی مصوب و 20 فروردین ماه سال جاری از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: بر این اساس، در سال 1390 هدفگذاری برای تحقق صادرات 45 میلیارد دلاری است که امیدواریم بتوانیم با پشتیبانی‌های انجام شده از سوی دولت، این هدف را محقق کنیم.