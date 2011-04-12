  1. بین الملل
  2. سایر
۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۴۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

- اسلام آباد از واشنگتن خواست تا عملیات سازمان سیا و نیروهای ویژه خود را در پاکستان کاهش دهد و حمله هواپیماهای بدون سرنشین را هم به خاک این کشور متوقف کند.

- احتمال انفجار اتمی مانند فاجعه چرنوبیل در ژاپن افزایش یافت.

- "حسن واتارا" در ساحل عاج از طرفداران و حامیان خود خواست خویشتنداری نشان دهند.

- کاخ سفید نسبت به بروز یک "آرماگدون اقتصادی" در صوت محدود نشدن بدهی ها هشدار داد.

- کمک های ایرانی به سومالی ارسال شد.

- انگلیس از معمر قذافی رهبر لیبی خواست تا به آتش بس تن دهد.

- عراق از اعضای گروهک مجاهدین خلق (منافقین) خواسته تا پایان سال 2011 این کشور را ترک کنند.

- انقلابیون لیبی "نقشه راه" پیشنهادی هیئت رهبران آفریقایی برای برون رفت از درگیری در لیبی و آتش بس را رد کرده و بار دیگر خواستار برکناری معمر قذافی از قدرت شدند.

- "لوران گباگبو" رئیس جمهوری سابق ساحل عاج که روز دوشنبه توسط نیروهای ویژه ارتش فرانسه بازداشت شد، ساعاتی بعد خواستار پایان گرفتن درگیریها شد.

کد مطلب 1286828

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار