عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- اسلام آباد از واشنگتن خواست تا عملیات سازمان سیا و نیروهای ویژه خود را در پاکستان کاهش دهد و حمله هواپیماهای بدون سرنشین را هم به خاک این کشور متوقف کند.

- احتمال انفجار اتمی مانند فاجعه چرنوبیل در ژاپن افزایش یافت.

- "حسن واتارا" در ساحل عاج از طرفداران و حامیان خود خواست خویشتنداری نشان دهند.

- کاخ سفید نسبت به بروز یک "آرماگدون اقتصادی" در صوت محدود نشدن بدهی ها هشدار داد.

- کمک های ایرانی به سومالی ارسال شد.

- انگلیس از معمر قذافی رهبر لیبی خواست تا به آتش بس تن دهد.

- عراق از اعضای گروهک مجاهدین خلق (منافقین) خواسته تا پایان سال 2011 این کشور را ترک کنند.

- انقلابیون لیبی "نقشه راه" پیشنهادی هیئت رهبران آفریقایی برای برون رفت از درگیری در لیبی و آتش بس را رد کرده و بار دیگر خواستار برکناری معمر قذافی از قدرت شدند.



- "لوران گباگبو" رئیس جمهوری سابق ساحل عاج که روز دوشنبه توسط نیروهای ویژه ارتش فرانسه بازداشت شد، ساعاتی بعد خواستار پایان گرفتن درگیریها شد.