اسامی و آرای اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی رسما اعلام شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرعلی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز سه‌شنبه اسامی و آرای اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را اعلام کرد.

براساس این گزارش لاریجانی اعلام کرد که براساس رای گیری روز گذشته مجلس 218 رای تعداد آرای ماخوذه از نمایندگان در این رای گیری بود که از این تعداد غلامرضا مصباحی مقدم با 155 رای، محمد مهدی مفتح با 151 رای،‌ سید حسن ابوترابی فرد با 142 رای، جعفر قادری با 142 رای، محمد حسین فرهنگی با 136 رای و محمد رضا باهنر با 127 رای، حمید رضا فولادگر با 123 رای، نادر قاضی پور با 110 رای، علی اصغر زارعی با 107 رای و عباس رجایی، ارصلان فتحی پور و حسین نجابت هر یک با 103 رای و محمد سقایی و حسین هاشمی هر یک با 97 رای و عبداللهی با 95 رای به عنوان اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی تعیین شدند.

وی با بیان اینکه این افراد به عنوان 15 عضو کمیسیون جهاد اقتصادی اعلام شدند ، گفت : آرای بقیه نامزدها نیز در اختیار است که در فرصت دیگری به اطلاع رسانده می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نامزدهای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی روز یکشنبه این هفته در جلسه علنی مجلس ثبت نام کردند و رای گیری نیز در آن جلسه انجام شد ، اما به دلیل پایان یافتن زود هنگام جلسه علنی اسامی و آرای 15 عضو این کمیسیون رسما اعلام نشد .

پیشنهاد تشکیل این کمیسیون 15 فروردین در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود.