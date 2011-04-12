مجتبی فرآورده به خبرنگار مهر گفت: نسخه دی وی دی فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده و در تهران و شهرستانها عرضه شده است، هنوز برای قضاوت درباره استقبال از فیلم زود است، اما میشود حدس زد "ملک سلیمان" در شبکه نمایش خانگی در جذب مخاطب موفق باشد.
وی ادامه داد: "ملک سلیمان" پرفروشترین فیلم سال 89 بر پایه آموزههای دینی و اخلاقی ساخته شده و مردم با این فیلم ارتباط برقرار میکنند، امیدوارم آنهایی که نتوانستند فیلم را روی پرده سینماها ببینند این امکان را از دست ندهند که نسخه نمایش خانگی "ملک سلیمان" را ببینند.
فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به کارگردانی شهریار بحرانی و بازی امین زندگانی، الهام حمیدی، حسین محجوب، مهدی فقیه و... سال 89 اکران عمومی شد. این فیلم در قالب دی وی دی و همراه با پشت صحنه، توسط مؤسسه رسانههای تصویری با قیمت 2500 تومان عرضه شده است.
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