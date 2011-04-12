افزایش فلوراید بهترین شکل پیشگیری از خرابی دندان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدشهاب‌الدین صدر شب گذشته در مراسم روز دندانپزشکی در مرکز همایشهای بین‌المللی برج میلاد با اعلام اینکه هم اکنون حدود 22 هزار و 500 نفر دندانپزشک در کشور داریم، افزود: یکی از کارنامه‌های درخشان بعد از انقلاب اسلامی توسعه کمی و کیفی رشته دندانپزشکی است که علاوه بر تحریمها و کمبودها تعداد و کیفیت خدمات دندانپزشکان افزایش یافته و افتخارآمیز است.

وی با عنوان اینکه در سال 57 در کشور 6 دانشکده دندانپزشکی داشتیم و در حال حاضر این تعداد به 26 دانشکده دولتی، دو دانشکده آزاد و یک دانشکده بین‌المللی افزایش یافته است گفت: وضع دندانپزشکی در حال حاضر بسیار متفاوت ‌تر از سالهای گذشته است به طوریکه در گذشته همه به فکر کشیدن دندان می‌افتدند ولی امروزه با زحمات بسیار شما دندانپزشکان ارتقای سلامت و بهداشت دهان و دندان افراد جامعه در راستای شادابی و اصلاح سبک زندگی آنان صورت می‌پذیرد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران ادامه داد: بعضی از رشته‌ها در ساختار زندگی افراد از جمله نشاط و شادابی آنان موثر است و امید به زندگی در هر کشوری نیز نیاز به ارتقای مراقبتهای بهداشتی و درمانی دارد به طوری که در سال 57 امید به زندگی مردم ما 57 سال بود ولی هم اکنون در سال 90 این امید به زندگی به 73 سال افزایش یافته است.

وی افزود: در سالهای گذشته همگام با افزایش جمعیت از 35 میلیون به جمعیت کنونی و همچنین افزایش جامعه پزشکان به خصوص دندانپزشکان که 10 تا 12 برابر شده است. در این راستا خدمات تخصصی و فوق ‌تخصصی نیز رشد قابل توجه کمی و کیفی پیدا کرده است که این امر در تمام گروههای پزشکی مصداق دارد و ایران نیز در تمام دنیا در عرصه‌های پزشکی به جرات می‌توان گفت در تمام زمینه ‌ها با علوم و دانش روز دنیا رقابت می‌کند.

صدر با عنوان این مطلب که بعضی مصوبات توجه بیشتری از طرف وزارت بهداشت می طلبد، گفت: لازم است در بحث پیشگیری در دندان شماره 6 کودکان زیر 12 سال برنامه ‌ریزی دقیقتری ایجاد شود. در برنامه‌های آموزش و پرورش باید کنترل مواد قندی اصلاح شود و همکاری افراد جامعه در راستای آموزشهای دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان نیز باید با تلاش و همکاری آحاد جامعه صورت پذیرد زیرا بر‌ اساس نتایج مطالعات این امر باعث کاهش 50 درصدی عوامل بیماریهای دهان و دندان را در بر دارد.

وی به روشهای جلوگیری از پوسیدگی با افزایش فلوراید و طراحی برنامه‌هایی از طرف اساتید دانشگاههای داندانپزشکی را بهترین شکل پیشگیری در حوزه پزشکی و دندانپزشکی عنوان کرد.

صدر در پایان به تمدید اعتبار پروانه‌ های پزشکان در سال 90 اشاره کرد و گفت: پزشکان سعی کنند تا قبل از تیر ماه امسال‌ برای تمدید پروانه‌ های خود اقدام کنند تا پروانه‌های آنها هرچه سریعتر تمدید شود.