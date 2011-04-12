به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته سلامت برنامههای فرهنگی و هنری توسط دانشگاه علوم پزشکی
شیراز برگزار میشود، اکران فیلمهای "آتشکار" و "چیزهایی هست که نمیدانی" با حضور عوامل این فیلمها توسط انجمن فیلم این دانشگاه در سالن سینا صدرا برگزار میشود.
امروز سهشنبه 23 فروردینماه فیلم "چیزهای است که نمیدانی" ساخته فردین صاحب زمانی با حضور کارگردان و محسن آزرم منتقد برای اولین بار در شیراز به نمایش در میآید و جلسه نقد وبررسی آن برگزار میشود.
حمید فرخنژاد در نمایی از "آتشکار"
همچنین با همکاری معاونت بهداشت خانواده دانشگاه، روز چهارشنبه 24 فروردینماه فیلم "آتشکار" ساخته محسن امیریوسفی با حضور کارگردان، حمید فرخنژاد بازیگر و دکتر امید روحانی منتقد و نویسنده سینما برپا میشود. علاقمندان از ساعت 18 میتوانند پس از تماشای این فیلمها در جلسه نقد و بررسی حاضر شوند.
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