بحرین؛ فلسطین خلیج فارس/ تحمیل حکومت امنیتی سعودی بر مردم بحرین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر مرتضی رحیمی در این یادداشت آورده است:

موج انتفاضه بیش از سه ماه است که کشورهای عربی در دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس را در بر گرفته است و خیابانهای تونس، مصر، لیبی، اردن، یمن و بحرین به صحنه اعتراضات مردم علیه حاکمیت ها تبدیل شده است.

به رغم وجود وجوه مشترک در این حرکت و خیزش فراگیر تفاوت های اساسی و چشمگیری در روند تحولات سیاسی و اجتماعی این کشورها در مسیر دست یابی مردم به خواست های آنها کاملا قابل مشاهده است. در حالیکه مردم تونس و مصر توانستند در نخستین هفته های قیام و خیزش عمومی به مرحله نخست خواست خوش که همان کناره گیری روسای جمهور مادام العمر خویش است یابند و به تعبیری دیگر حامیان بین المللی آنها را مجبور به پایان دادن حمایت خویش از آنها کنند ولی در لیبی و یمن حاکمان نظامی به رویاریویی خونین با مردم خویش ادامه می دهند و به شدیدترین وجه به سرکوب مردم مشغولند و هنوز حاضر به کناره گیری نشده و با حامیان عربی و غربی آنها نتوانسته و یا نخواسته اند آنها را مجبور به کناره گیری نمایند.

چند روز پیش شورای همکاری خلیج فارس رسما ازعلی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خواست تا قدرت را به معاونس واگذار نماید ولی با پاسخ منفی صالح روبرو شد. او تاکید کردکه تا سال 2013 یعنی پایان دوره ریاست جمهوری بر سر قدرت باقی خواهد ماند.

در لیبی نیز زود و بند سیاسی و نظامی همچنان ادامه دارد و هر یک از طرف های قدرت داخلی و خارجی تلاش دارند سهم خویش را در قدرت افزایش دهند و یا حداقل وضعیت کنونی خود را حفظ نمایند. کشورهای عربی تقریبا لیبی را به حال خود وانهاده و کشورهای غربی با تفاوت هایی که در مواضع و منافع آنها وجود دارد به بازی سیاسی و نظامی در صحنه درگیری های لیبی مشغول هستند و در پی آنند که با پیروز میدان قراردادهای بیشتر نفتی و اقتصادی منعقد نمایند.

در حالیکه مردم مصر و تونس در پی دست یابی به نخستین مرحله از خواست خویش که همان سقوط نظام مبارک و بن علی است به دنبال تضمین و توسعه حراست خویش در برپایی یک نظام مبتنی بر مردم سالاری هستند و در لیبی و یمن رویارویی و مقاومت مردم همچنان ادامه دارد در اردن اعتراضات مردمی به محاق فرو رفته و در بحرین با شدیدترین و بیرحمانه ترین سرکوب مواجه شده است و خاک این کشور به اشغال همسایه بزرگ آن عربستان در آمده است.

بیش از یک ماه است که نیروهای نظامی و امنیتی سعودی مجمع الجزایر بحرین را به اشغال خود در آورده است. در انتفاضه مردم بحرین که همزمان با خیزش عمومی در کشورهای عربی آغاز گردیده، بیش از 24 نفر از شهروندان مسلمان بحرینی به شهادت رسیدند و صدها نفر از شهروندان این کشور مجروح و یا بازداشت شده اند.

بحرین که بیش از هفتصد کیلومتر مربع وسعت ندارد هفتاد درصد جمعیت آن را شیعیان تشکیل می دهند که از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند و نقش آنها در حاکمیت و سیاست و اقتصاد این کشور از حداقل ها نیز کمتر است.

دولت عربستان توانسته است به بهانه دفاع از حاکمیت بحرین، حضور نظامی و امنیتی خویش را بر ملت و دولت بحرین تحمیل نماید و نظر آمریکا و دیگر کشورهای غربی و غربی را به سکوت در برابر این تجاوز و اشغال جلب کند. مردم بحرین هم اکنون بیشترین قربانی را در مقایسه با سایر کشورهای عربی در راه بازیابی هویت خویش دست یابی به استقلال آزادی داده اند. مقایسه جمعیت 70 میلیونی مصر با ساکنینی بحرین که تعداد آنها از یک میلیون تجاوز نمی کند به خوبی حجم خسارات و تلفات مرم مظلوم بحرین را روشن می سازد.

آنچه که اهمیت انتفاضه و اعتراض مردم بحرین را از سایر کشورهای عربی متمایز می سازد اوج مظلومیت مردم این کشور است در حالیکه این کشور به اشغال تانک و نفربرهای سعودی درآمده است و مردم این کشور خانه به خانه تعقیب می شوند و جو امنیتی و پلیسی مردم را سخت تحت فشار قرار داده است ولی نشانی از هیچگونه حمایت جدی از حداقل حقوق این مردم مظلوم توسط سازمان های بین المللی و کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر به چشم نمی خورد.

هم اکنون مردم بحرین بیش از هر کشور عربی به حمایت و دفاع از حقوق اولیه نیازمند هستند و ابتدایی ترین حقوق آنها این است که ندای مظلومیت آنها به گوش جهانیان برسد.

کشور بحرین با وسعت محدود خود که تنها ارتباط زمینی آن پلی است که خاک این کشو را به عربستان متصل می کند شباهت زیادی به سرزمین غزه فلسطین پیدا کرده است و عربستان به تنهایی مثابه نقش اسرائیل و مصر مبارک را در سرکوب مردم مظلوم بحرین ایفا می کند و لذا به درستی باید بحرین را فلسطین خلیج فارس نامید.

از همین روست که به نظر می رسد دفاع از مردم مظلوم بحرین همچون دفاع از مردم مظلوم فلسطین در غزه و سایر مناطق اشغالی باید اولویت بیابد. آمریکا باید بداند حمایت و یا سکوت در برابر تجازو عربستان، خاک بحرین و سرکوب وحشیانه مردم با هر وعده و عید و تحلیل و ارزیابی که صورت گرفته باشد، نم یتواند تداوم یاید و سیاست های این کشور را در این منطقه حساس و حیاتی همچون بسیاری از نقاط دیگر خاورمیانه بار دیگر با بن بست و شکست مواجه خواهد کرد.

در همین رابطه کشورهای منطقه نیز شایسته است به نحوی عمل کنند که به ابزار تامین منافع نامشروع و سیاست های نادرست عربستان تبدیل نگردند و امنیت منطقه را با خطر مواجه نسازند. همچنانکه دولت و ملت بحرین نیز با رفع اشغال کشور خویش با یک تعامل واقع گرایانه به راه حل بحرینی - بحرینی بیاندیشند.

در این میان ملت و دولت ایران به حکم وظیفه اسلامی و انسانی خویش باید از هرگونه تدبیر و تلاشی برای دفاع از مردم مظلوم بحرین به پایان دادن به اشغال خاک انی کشور دریغ نورزد و از هرگونه برچسب و اتهام نادرست در این عرصه نهراسد و همچنانکه سی و دو سال است پرچمداری حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی را بر عهده داشته است در خط مقدم دفاع از مردم مظلوم بحرین همچون سایر کشورهای عربی تونس، مصر، لیبی اردن و لیبی تمام توان سیاسی تبلیغی و رسانه ای خویش را به کار گیرد و از همه ظرفیت و توان خویش برای نجات مردم و سرزمین بحرین کاملا بهره برداری نماید که مولا علی (ع) فرموده است: "کونو للظالم خصما و للمظلوم عونا دشمن ستمگر و یار ستمدیده باشید".

یار ستمدیدگان باشیم خواه در فلسطین خواه در بحرین و یا هر نقطه دیگر عالم.