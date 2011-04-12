به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "گلنگری گلنراس" به کارگردانی پارسا پیروزفر قرار است اوایل خردادماه امسال با حضور بازیگرانی چون هومن برقنورد، رضا بهبودی، سیاوش چراغیپور، مسعود میرطاهری و پیروزفر اجرا شود. همچنین احتمال پیوستن حمیدرضا آذرنگ به این گروه بازیگری وجود دارد.
"گلنگری گلنراس" نوشته دیوید ممت روایتگر چند فروشنده املاک است که بر اثر فشار مادی دست به کارهای عجیب میزنند اما تغییر مثبتی در وضعیتشان رخ نمیدهد. طراحی صحنه و لباس "گلنگری گلنراس" هم بر عهده آتوسا قلمفرسایی است و آرش فصیح دستیار کارگردان این نمایش است. پارسا پیروزفر انتخاب موسیقی نمایش را نیز بر عهده دارد.
پیش از این قرار بود بازیگرانی چون امیر جعفری، هدایت هاشمی و علی سرابی در نمایش "گلنگری گلنراس" به کارگردانی پارسا پیروزفر حضور داشته باشند که به دلیل تعهدات کاری دیگر این امر میسر نشد.
نمایش "گلنگری گلنراس" اوایل خردادماه امسال در سالن شماره یک تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
هومن برقنورد و مسعود میرطاهری به گروه بازیگری نمایش "گلنگری گلنراس" به کارگردانی پارسا پیروزفر برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر پیوستند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "گلنگری گلنراس" به کارگردانی پارسا پیروزفر قرار است اوایل خردادماه امسال با حضور بازیگرانی چون هومن برقنورد، رضا بهبودی، سیاوش چراغیپور، مسعود میرطاهری و پیروزفر اجرا شود. همچنین احتمال پیوستن حمیدرضا آذرنگ به این گروه بازیگری وجود دارد.
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