سرفصلهای شورای فرهنگ عمومی اندیمشک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر در اندیمشک، امام جمعه شهرستان لالی صبح سه شنبه در این جلسه ضمن تبریک سال نو، سال جهاد اقتصادی را فرصت مناسبی برای خدمت به اسلام، انقلاب و مردم دانست و در این زمینه به برخی از مبانی اصول اقتصادی اسلامی و الزامات سال جهاد اقتصادی اشاره کرد.

حجت الاسلام خدامی نیت خالصانه برای خدمت و ساختن کشور، کار و تولید، برنامه و تلاش فوق العاده، عدالت در توزیع ثروت و امکانات، چرخش ثروت بین اقشار و افراد، مالکیت خصوصی و مردمی با نظارت حکومت اسلامی و ایستادگی در برابر دشمن را از جمله این لوازم دانست و ابراز امیدواری کرد که مسئولان به این مبناهای اصیل که از منابعی مانند قرآن و روایات معصومین (ع) برگرفته شده اند، توجه ویژه کنند و این اصول استوار را سرلوحه کارخود قرار دهند.



در ادامه دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان اندیمشک با ارائه سرفصلهای شورای فرهنگ عمومی اندیمشک در سال 90 افزود: شورای فرهنگ عمومی هرماه تشکیل جلسه خواهد داد.



کرامت میری ادامه داد: روش ما در جلسات سال جاری به این صورت خواهد بود که هرماه موضوع جلسه حوزه فعالیت یکی از ادارات و دستگاه های مدیریتی در خصوص حوزه فعالیت باشد و در پایان، دستگاه مسئول با همکاری سایر ادارات و دستگاه ها ملزم به اجرای مصوبات خواهد بود.



وی سرفصلهای این شورا در سال 90 را شامل بررسی راهکارهای اجرایی کاهش قانون گریزی، تبیین سیره عملی پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر شعار جهاد اقتصادی، ترویج فرهنگ مهدویت و آثار ارزشمند آن، تبیین و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف، تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین و ترویج سیره مدیریتی امام (ره) با تاکید برعوامل پیروزی و دفاع مقدس، راهکارهای اجرایی جهت مقابله با جریان های انحرافی و عرفان های کاذب، تبیین و ترویج سیره عملی حضرت علی (ع) در موضع گیری های سیاسی و اجتماعی با تاکید بر رقابتهای سالم انتخابی، تبیین و ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی، بررسی راهکارهای اجرایی جهت کاهش جرم با هدف پیشگیری از منازعات محلی و بررسی راهکارهای اجرایی ترویج فرهنگ شهر پاک عنوان کرد.