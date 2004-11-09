اختلاف سيد عباسي و كاظمي تكذيب شد

عباس رمضاني سرپرست تيم فوتبال سپاهان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق وتكذيب اختلاف بين سيد عباسي و كاظمي افزود: اين بازيكن به دليل آسيب ديدگي مچ پا چند روزي را استراحت كرد، اما سرمربي تيم تمرينات ويژه اي را براي وي در نظرگرفت واصلا بحث اختلاف نظرواينگونه مسايل نبود.

گفتني است: سپاهان درهفته هشتم رقابتهاي ليگ برتربراي ديدار با ابومسلم روزچهارشنبه ساعت 40/10دقيقه ازاصفهان به سمت تهران حركت كرده وپس ازاستراحتي كوتاه درهتل المپيك ساعت 20 همانروزبه سمت مشهد پروازخواهد كرد. اين تيم درحال حاضربازيكن مصدوم ندارد، اما سعيد بيات به دليل سه اخطاره بودن ازهمراهي با اين تيم مقابل ابومسلم محروم خواهد بود.