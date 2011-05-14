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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

گزارش اختصاصی مهر /

ابهام در واگذاری دانشگاههای وزارتخانه‌ها/ دانشگاه صنایع در وزارت کار!

ابهام در واگذاری دانشگاههای وزارتخانه‌ها/ دانشگاه صنایع در وزارت کار!

واگذاری دانشگاه صنایع و معادن به سازمان ملی مهارت که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری صورت گرفته است درحالیست که به گفته معاون وزیر علوم، این شورای عالی در سال 89 تصمیم گرفته که دانشگاههای وابسته به دستگاه‌های اجرایی بدون استثناء به وزارت علوم منتقل شوند.

محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره واگذاری دانشگاه صنایع و معادن ایران به سازمان ملی مهارت وابسته به وزارت کار گفت: شورای عالی اداری، دانشگاه صنایع و معادن زیر نظر وزارت صنایع را به سازمان ملی مهارت وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی واگذار کرد.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: البته دانشگاه صنایع و معادن، استعداد خاصی هم نداشت.

وی در عین حال گفت: شورای عالی اداری سال گذشته در جلسه‌ای تصمیم گرفت دانشگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی بدون استثناء به وزارت علوم انتقال پیدا کنند اما نه تنها این تصمیم شورای عالی اداری هنوز تبدیل به ابلاغیه برای ما نشده بلکه این شورای عالی در اقدامی دانشگاه صنایع و معادن ایران وابسته به وزارت صنایع را به سازمان ملی مهارت واگذار کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنایع و معادن ایران در سال 1372 با پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و شرکت­های تحت پوشش برای تربیت کارشناسان، طراحان صنعتی، مدیران کارآمد و برنامه ­ریزان خبره در جهت توسعه صنایع مادر و گسترش منابع اقتصادی کشور و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب سیصد و بیست و یکمین جلسه مورخ 21/10/72) تأسیس شد.

اساسنامه دانشگاه صنایع و معادن ایران در سال 1375 به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است.

کد مطلب 1287075

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