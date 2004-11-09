" فرامرز غريبيان " درنمايي ازفيلم " شهرزيبا "

.به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين جشنواره ازروز29 نوامبرتا 9 دسامبر( 9 تا 19 آذر) درشهرزيباي گوا به فعاليت مي پردازد وشاهد نمايش 200 فيلم ازكشورهاي مختلف است.

اين رويداد هنري شامل بخشهايي چون رقابت آسيا ، سينماي جهان ، هند ونمايشگاه خارجي ، چشم اندازهند وسينماي هند است.

مديرهيات داوران امسال " ماني رتنام "، كارگردان نام آورصنعت فيلمسازي هند است واين رويداد هنري بانمايش فيلم " ونيتي فير" اثر" ميراناير" آغازبه كارمي كند.

برگزيدگان اين جشنواره موفق به كسب تنديس طاووس طلايي وطاووس نقره اي مي شوند.