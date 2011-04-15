۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۱۶

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کمک و یاری مظلوم و حفظ و حراست آن در مقابل ظالم امری ضروری و مورد تأکید است که محبت خالق و مخلوق را در پی خواهد داشت.

آیه روز:

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ مَنْصُورًا .

و نفسى را که خداوند حرام کرده است جز به حق مکشید و هر کس مظلوم کشته شود به سرپرست وى قدرتى داده‏ایم پس [او] نباید در قتل زیاده‏روى کند زیرا او [از طرف شرع] یارى شده است .

سوره اسراء، آیه 33

حدیث امروز:

امام صادق (ع):

مَن اعانَ ظالِماً عَلی مَظلومٍ لَم یزَلِ اللهُ عَلَیهِ سَاخِطاً حَتَّی ینزِعُ عَن مَعُونَتِهِ.

کسی که ظالمی را بر علیه مظلومی یاری کند پیوسته خداوند از او خشمگین است تا اینکه دست از یاری او بردارد.

جهاد با نفس، ح 752
 

