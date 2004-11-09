حفظ بازار داخلي و خارجي مستلزم ارتقاي كيفيت است

يه گزارش خيرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري ايران خودرو، اسحاق جهانگيري طي سخناني افزود: رمز موفقيت كشورهاي صنعتي، ايجاد مديريت كيفيت در سطوح و بخش هاي مختلف از طراحي تا توليد بوده است.

وي اظهار كرد: دفاع از كيفيت ، دفاع ازسرمايه و منافع كشورو دفاع ازحقوق مصرف كننده و بازار است.

وي گفت : كيفيت در واقع بالاترين سطح دانش و فناوري است ، لذا چاره اي جز پيمودن راه دشوار كيفيت نداريم.

همچنين مدير عامل ايران خودرو در اين مراسم كه طي آن جايزه ملي كيفيت اهدا شد اظهار كرد: يكي از دلايل رشد در زمينه كيفيت در ايران خودرو، انجام كارهاي زيربنايي براي ارتقاي كيفيت در يخش هاي مختلف بوده است.