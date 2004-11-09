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۱۹ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۰۳

وزير صنايع و معادن در مراسم روز ملي كيفيت عنوان كرد:

حفظ بازار داخلي و خارجي مستلزم ارتقاي كيفيت است

وزير صنايع و معادن در مراسم روز ملي كيفيت گفت: براي اينكه بتوانيم بازار داخلي و خارجي را حفظ كنيم راهي جز ارتقاي كيفيت نداريم.

يه گزارش خيرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري ايران خودرو، اسحاق جهانگيري طي سخناني افزود: رمز موفقيت كشورهاي صنعتي، ايجاد مديريت كيفيت در سطوح و بخش هاي مختلف از طراحي تا توليد بوده است.
وي اظهار كرد: دفاع از كيفيت ، دفاع ازسرمايه و منافع كشورو دفاع ازحقوق مصرف كننده و بازار است. 
وي گفت : كيفيت در واقع بالاترين سطح دانش و فناوري است ، لذا چاره اي جز پيمودن راه دشوار كيفيت نداريم.
همچنين مدير عامل ايران خودرو در اين مراسم كه طي آن جايزه ملي كيفيت اهدا شد اظهار كرد: يكي از دلايل رشد در زمينه كيفيت در ايران خودرو، انجام كارهاي زيربنايي براي ارتقاي كيفيت در يخش هاي مختلف بوده است.

 

کد مطلب 128712

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