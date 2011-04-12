رونمایی از دستگاه کنترل تنفس مصنوعی بیماران ICU

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی قیامت روز سه شنبه در نشست خبری ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی که از هفتم تا نهم اردیبهشت ماه 90 در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود، گفت: تعامل درون بخشی بین رشته های مختلف پزشکی و ارائه آخرین دستاوردها و نوآوریها در ICU در ایران و دنیا در این کنگره مورد بحث قرار می گیرد.

وی با تاکید بر مراقبت و مانیتورینگ بیماران ICU که یکی از معضلات مراقبتهای ویژه پزشکی در دنیا به شمار می رود، افزود: تنفس بیماران در بخش ICU یک بحث جنجالی در دنیاست که جای بحث دارد.

قیامت از ارائه و رونمایی دستگاه کنترل لحظه به لحظه بیماران ICU برای اولین بار در این کنگره خبر داد و گفت: مخترع این دستگاه یک فرد اروپایی است که قرار شده دستگاه خود را در کنگره تهران رونمایی و معرفی کند.

رئیس ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی با اشاره به اینکه رونمایی از این دستگاه در روز اول کنگره صورت می گیرد، افزود: در روز دوم کنگره کارگاه آموزشی به منظور استفاده از این دستگاه با حضور مخترع آن برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه بیش از 30 سخنران خارجی در این کنگره حضور خواهند داشت، ادامه داد: سخنرانان از کشورهای صاحب نام اروپا و آسیا و همچنین دو متخصص ایرانی مقیم آمریکا هستند.

قیامت از برگزاری 10 تا 12 کارگاه آموزشی بر اساس سرفصلهای کنگره خبر داد و افزود: آخرین تکنیکهای 2011 دنیا در زمینه احیاء بیماران قلبی ریوی در این کنگره ارائه می شود.