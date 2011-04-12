زیرمیزی پزشکان زیبنده کشور نیست/ ساخت 3 داروی ضد سرطان در تحریمها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رحیمی روز سه شنبه در مراسم روز جهانی بهداشت در سالن همایشهای رازی با بیان اینکه محیط و عرصه بهداشت بسیار متنوع است افزود: بهداشت روحی و روانی به مراتب بیشتر از بهداشت جسمی اهمیت دارد.

وی، نقش وزارت بهداشت در ایجاد سلامت را فقط 25 درصد دانست و گفت: ایجاد 18 هزار خانه بهداشت، دو هزار و 400 مرکز بهداشتی و بیمارستانهای متعدد برای تامین این 25 درصد بوده است.

معاون اول رئیس جمهور به موضوع تحریمها علیه ایران پرداخت و افزود: قدرتهای بزرگ ما را تهدید کردند و هم اکنون سوخت هواپیمای مسافربری ایران به ا روپا را نمی‌دهند. البته ما مقابله به مثل کردیم و دستور دادیم به هیچ کدام از هواپیمای کشورهای غربی سوخت داده نشود.

وی با تاکید بر اینکه تحریمها در ایران به شدت شکست خورده است، ادامه داد: ایران در فضای تحریم به ساخت سه داروی ضد سرطان دست زده است، بالای 95 درصد داروها را خودمان تولید می‌کنیم، استخوان زنده از استخوان مرده تولید می‌کنیم و به انواع فناوریهای دست یافتیم. لذا تحریم برای ما نعمت بزرگی است.

رحیمی به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اشاره کرد و یادآور شد: با اجرای این قانون تا امروز هر خانواده 4 نفره به طور متوسط 200 هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

وی تاکید کرد: می خواهیم در عرصه هدفمندی، الگوی ریشه‌ کنی فقر را به جهان ارائه دهیم.

معاون اول رئیس جمهور به صادرات غیرنفتی کشور اشاره کرد و گفت: صادرات غیرنفتی ایران از 7 میلیارد دلار به 36 میلیارد دلار رسیده است و امسال از مرز 45 میلیارد دلار خواهد گذشت. یعنی بیشترین رشد را در دامن شدیدترین تحریمهای اقتصادی به دست آوردیم و قانون هدفمندی یارانه‌ها را در همین تحریمها اجرا کردیم.

رحیمی افزود: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سایر کشورها در اوج ثبات آنها بوده است اما ایران این قانون را در شدیدترین تحریمهای اقتصادی اجرا کرده است. لذا می‌خواهیم متوسط زندگی دهکهای پایین درآمدی را با این قانون تامین کنیم و به دنبال آن برویم که کسی در ایران بدون بیمه نباشد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: در طرح میزان 1.5 میلیون تومان اعتبار ابتدا برای کارمندان آموزش و پرورش و سپس برای کارمندان وزارت بهداشت و در ادامه برای تمام کارکنان، بازنشستگان، کارگران و همه ایرانیان با 4 درصد کارمزد به صورت وام پرداخت می‌شود.

رحیمی به اجرای طرح تامین اشاره کرد و افزود: در این طرح بهترین اجناس ایرانی که مهر ایران ‌‌کد را دارند با 3 درصد تخفیف کارخانه در اختیار مردم قرار می گیرد و از این طریق دلالان اجناس حذف می‌شوند.

معاون اول رئیس جمهور به طرح آتیه که برای هر متولد ایرانی یک میلیون تومان به حسابش واریز می شود، اشاره کرد و گفت: با وجود یک میلیون و 400 هزار تولد، در سال متولد امروز در 18 سالگی هزینه‌های لازم برای ازدواج، دانشگاه و زندگی معمولی را دارد و به این صورت در سالهای آینده فقیر نخواهیم داشت.

وی همچنین از ایجاد یک میلیون و 750 هزار شغل در سال 89 خبر داد و افزود: امسال رئیس جمهور دستور داد که این میزان به دو میلیون و 500 هزار شغل برسد که با این وجود عدد بیکاری به زیر 5 درصد می‌رسد.

رحیمی به طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: در سال 90 می‌خو اهیم تمام ایرانیان را که در مسکن مهر ثبت نام کرده‌اند خانه‌ دار کنیم. در روستاها سال گذشته قرار بود 200 هزار واحد مسکن بسازیم که بنیاد مسکن 600 هزار واحد ساخت.