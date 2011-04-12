20 هزار هکتار باغ در استان کرمانشاه احداث می شود

منصور احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به اینکه در استان کرمانشاه 700 هزار هکتار زمین شیب دار در حاشیه دشتها شناسایی شده که تمام آنها به صورت آبی و دیم قابلیت تبدیل شدن به باغ را دارد، اظهار داشت: یکی از مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان توسعه 20 هزار هکتار باغات است که در این زمینه مطالعات لازم صورت گرفته و تاکنون 10 هزار هکتار آن با تلاش و کوشش همکاران سازمان ایجاد شده است.

وی افزود: در سالجاری هم با جدیت بیشتر این موضوع پیگیری می شود و در این راستا در فصل درختکاری بیش از سه میلیون نهال مثمر و نشاء بین باغداران استان توزیع و تحویل شد که عمدتا نهال یارانه ای بودند.

احمدی با بیان اینکه سالیانه در استان 12 میلیارد متر مکعب نزولات آسمانی داریم، تصریح کرد: از این میزان نزولات آسمانی متاسفانه تنها 1.8 میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می شود و مابقی آن به صورت تبخیر و تعرق و سیلاب مخرب از دسترس خارج می شود که در صورت احداث باغات قسمت اعظم آن را می توان در استان ذخیره و مصرف کرد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به سیاستهای مدیریت باغبانی در بخش توسعه باغات خاطرنشان کرد: استفاده از محصولات با ارزش اقتصادی بالا و تا حد امکان تولید محصولات نوبرانه به ویژه محصولات خشکباری به دلیل خاصیت انبارداری و مزیت نسبی در صادرات و ارزآوری همچنین توسعه باغات تجاری با استفاده از پایه های رویشی از جمله سیاستهای مورد حمایت مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان است.