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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

مهلت ارسال آثار به جشنواره دست‌های کوچک دعا تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره دست‌های کوچک دعا تمدید شد

دبیر ششمین جشنواره دست‌های کوچک از تمدید ‌مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا دهم اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کریم‌نژاد با بیان این مطلب افزود:‌ از زمان اعلام فراخوان جشنواره در بهمن تا کنون آثار زیادی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و این نشان از استقبال خانواده‌ها از این جشنواره دارد.

وی ادامه داد: ‌ششمین جشنواره سراسری دستهای کوچک دعا با هدف ترویج و گسترش فرهنگ دعا و نیایش و تعمیق باورهای دینی از سوی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

کریم نژاد با اشاره به اینکه این جشنواره ویژه کودکان زیر 12 سال است،‌ افزود: ‌دعاها و درد دل‌های کودکان با خداوند از موضوعات برگزاری این جشنواره است.

دبیر جشنواره دست‌های کوچک دعا اظهار کرد:‌ پس از جمع‌آوری این دل نوشته‌ها و بررسی هیئت انتخاب، برگزیدگان همزمان با میلاد حضرت‌علی(ع) معرفی می‌شوند.

کریم نژاد تاکید کرد:‌ جشنواره امسال نیز به موضوعات ویژه عدالت‌خواهی، ظهور و انتظار فرج نگاهی ویژه دارد و از آثار برگزیده نیز با حضور هنرمندان برای تولید آثار هنری استفاده می‌شود.

جشنواره "دست‌های کوچک دعا" با همکاری اداره‌کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش برگزار می‌‌شود.
 

کد مطلب 1287211

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