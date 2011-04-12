به گزارش خبرگزاری مهر، جواد کریم‌نژاد با بیان این مطلب افزود:‌ از زمان اعلام فراخوان جشنواره در بهمن تا کنون آثار زیادی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و این نشان از استقبال خانواده‌ها از این جشنواره دارد.

وی ادامه داد: ‌ششمین جشنواره سراسری دستهای کوچک دعا با هدف ترویج و گسترش فرهنگ دعا و نیایش و تعمیق باورهای دینی از سوی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

کریم نژاد با اشاره به اینکه این جشنواره ویژه کودکان زیر 12 سال است،‌ افزود: ‌دعاها و درد دل‌های کودکان با خداوند از موضوعات برگزاری این جشنواره است.

دبیر جشنواره دست‌های کوچک دعا اظهار کرد:‌ پس از جمع‌آوری این دل نوشته‌ها و بررسی هیئت انتخاب، برگزیدگان همزمان با میلاد حضرت‌علی(ع) معرفی می‌شوند.

کریم نژاد تاکید کرد:‌ جشنواره امسال نیز به موضوعات ویژه عدالت‌خواهی، ظهور و انتظار فرج نگاهی ویژه دارد و از آثار برگزیده نیز با حضور هنرمندان برای تولید آثار هنری استفاده می‌شود.

جشنواره "دست‌های کوچک دعا" با همکاری اداره‌کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و آموزش و پرورش برگزار می‌‌شود.

