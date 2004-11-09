به گزارش خبرگزاري مهر، آقاي تاناكا با اشاره به روند رو به پيشرفت مناسبات دو كشور گفت: رايزنيهاي جاري و مذاكرات دوره اي بين تهران و توكيو بسيار سازنده بوده و نقش ايران در تحولات منطقه اي و ايجاد ثبات و امنيت بسيار حائز اهميت بوده است.

معاون وزير امورخارجه ژاپن با اشاره به اهميت مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با سه كشور اروپايي پيرامون برنامه صلح آميز اتمي ايران ابراز اميدواري كرد نتايج آن در تقويت اعتماد سازي و همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي موثر باشد.

وزير امورخارجه كشورمان با اشاره گفتگوهاي مفيد مقامات دو كشور اظهار داشت: ظرفيتهاي همكاري تهران و توكيو متنوع و گسترده بوده و ما اميدواريم گفتگوهاي دوره اي بين مقامات وزارت امورخارجه دو كشور بتواند فضاي نويني در تقويت پيوندهاي مشترك دو كشور و گسترش همكاريهاي فيمابين فراهم سازد.

دكتر خرازي با تشريح با عوارض و پيامدهاي منفي سلاحهاي كشتار جمعي نسبت به مردم ايران و ژاپن اظهار داشت: مردم ايران و ژاپن بيش از همه در آسيا خطرات سلاحهاي كشتار جمعي را با تمامي وجود احساس كرده و قربانيان زيادي را در اين رابطه داشته اند.

وزير امورخارجه كشورمان با تاكيد بر راهبرد جمهوري اسلامي ايران در تحريم به كارگيري سلاحهاي كشتار جمعي و ابتكار عمل جمهوري اسلامي ايران در طرح خاورميانه عاري از هرگونه سلاح كشتار جمعي خاطر نشان ساخت: ماهيت رويكردهاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران براي جهانيان و بازرسان آژانس انرژي اتمي كاملا شفاف بوده و روشن است.

دكتر خرازي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران از حق مردم خويش در استفاده از فن آوري هسته اي صلح آميز به هيچ وجه صرفنظر نخواهد كرد. وي ابراز اميدواري كرد روند مذاكرات جاري تهران و سه كشور اروپايي آثار و پيامدهاي خويش را در عادي سازي پرونده اتمي ايران متبلور سازد.