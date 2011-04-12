انتقاد از تداوم مشکلات بافت فرسوده/ سهم 5 درصدی پایتخت از بافت فرسوده

به گزارش خبرنگارمهر، مهدی چمران سه شنبه در اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به گزارش عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران اختصاص داشت گفت: انتظارات شورا در حوزه نوسازی بافتهای فرسوده شهر تهران برآورده نشده است.

وی با بیان این که بافت فرسوده از معضلات اصلی شهر و همچنین گرفتاری شهرهای کشور است، تصریح کرد: باید با یک حرکت جهادگونه برای اصلاح این بافتها برخیزیم.

چمران با اشاره به سخنان مهندس عکاشه در خصوص زلزله ژاپن و احتمال وقوع آن در تهران گفت: شورای شهر از دوره دوم تلاش هایی برای نوسازی بافت فرسوده در خصوص بخشودگی عوارض کرد و مجلس شورای اسلامی معافیت 50 درصدی پرداخت عوارض را تصویب کرد اما شورای شهر تهران این معافیت عوارض را به 100درصد رساند. اگر در بافت فرسوده شهروندی بخواهد اقدام به نوسازی کند، عوارضی را پرداخت نکرده و حتی یک طبقه تشویقی نیز می گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اصلاح بافت فرسوده به معنی اصلاح منظر شهری، فرار از کوچه های تنگ و باریک و سهولت در رفت و آمد است.

نوسازی دغدغه روز مسئولان کشوری شده است

در ادامه جلسه، فریدون درویش زاده به ارائه گزارش عملکرد این سازمان پرداخت. رئیس سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که هم اکنون نوسازی دغدغه روز مدیران و مسئولان کشوری شده است، ادامه داد: سازمان نوسازی نخستین کار خود را توسعه زیرساخت های شهری قرار داده است که به این منظور باید 2 درصد بافت خراب و معبر، خیابان و پارک در آن ایجاد شود که این در حیطه وظیفه شهرداری و دولت است.

درویش زاده تصریح کرد: دومین کار انجام پروژه های اقتصادی و سومین کار آن است که مردم خود اقدام به نوسازی بافت فرسوده کنند.

وی ادامه داد: در برنامه 5 ساله توسعه اعلام شده است که سالانه 10درصد بافتهای فرسوده شهر باید نوسازی شود که این به معنی نوسازی 45 هزار خانه در سال است که برای تحقق این امر سالانه 10هزار میلیارد ریال بودجه لازم است. ضمن آنکه هم اکنون در ابتدای برنامه 5 ساله هستیم و در صورتی که تدابیر لازم لحاظ شود این اتفاق خواهد افتاد.



رئیس سازمان نوسازی با بیان این که برای ساخت 45 هزار واحد مسکونی در سال باید کاری کنیم که مردم خودشان اقدام به نوسازی کنند،گفت: شهرداری در امرساخت و ساخت دخالتی نداشته و فقط نقش حمایتی را بازی کنند که در این زمینه نخستین راهبرد ما این است که هیچ عوارضی از مردم دریافت نشود، ضمن آنکه از امسال واگذاری وام ودیعه مسکن نیز شروع شده است.

30 هزار واحد مسکونی نوسازی می شود

درویش زاده با بیان این که در سال جاری 30 هزار واحد مسکونی بافت فرسوده نوسازی می شود، گفت: از این 30 هزار واحد، 12 هزار واحد به صورت تجمیعی نوسازی می شود.

تغییر مدل رفتاری نوسازی بافت فرسوده

وی با بیان اینکه مدل رفتاری نوسازی بافت فرسوده در شهر تهران تغییر کرده است اظهار داشت: محله های دستغیب، نعمت آباد، بلورسازی برای نخستین بار نوسازی شده و همچنین نوسازی با تجمیع پلاک ها در سال گذشته نسبت به سال قبلش 5 برابر شده است.

وی با بیان این که سازمان نوسازی باید از یک ستاد کارآگاهی به یک ستاد فکری تبدیل شود تاکید کرد:برای سال جدید نیروهای این سازمان به 30 نفر کاهش می یابد.

تحویل تعهدات سازمان نوسازی تا خرداد ماه

درویش زاده بابیان این که تعهدات این سازمان تا خرداد ماه سال 90 پس از چند سال تاخیر تحویل می شود گفت: تا پایان خردادماه 90تمام تعهدات قبلی این سازمان به مردم داده می شود، ضمن آنکه در برنامه های امسال سازمان برنامه ریزی شده است که انتشار اوراق مشارکت، پروژه های سرمایه گذاری های متری مسکن، پروژه های خانه به خانه جمع شود به این معنی که شهرداری متولی این پروژه ها نباشد.

سهم 5 در صدی تهران از بافت فرسوده کشور

وی با اشاره به این که 65 هزار هکتار بافت فرسوده در 300 شهر کشور وجود دارد و 3248 هکتار آن در تهران است که یعنی 5 درصد بافت فرسوده کل کشور مربوط به پایتخت می شود، افزود: از این میزان 11 درصد واحد مسکونی است که 15 درصد از جمعیت شهر تهران در این بافت های فرسوده زندگی می کنند.

درویش زاده با بیان این که 37 درصد شهر تهران یعنی 3 میلیون نفر در 600 هزار مسکن ناپایدار ساکن هستند گفت: طبق گزارش های وزارت مسکن 7 درصد بافت فرسوده کل کشور در 10 سال اخیر نوسازی شده که از این میزان 15 درصد به شهر تهران اختصاص دارد.

وی با اشاره به این که سال گذشته 60 هزار واحد مسکونی کل کشور نوسازی شده که 22 هزار واحد مسکونی یعنی 40 درصد نوسازی بافتهای فرسوده به تهران تعلق داشته است افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در سالجاری تعداد 30 هزار واحد مسکونی در پایتخت باید نوسازی شود که از این تعداد 12 هزار واحد به صورت تجمیعی نوسازی می شوند.

وی تصریح کرد: سازمان نوسازی شهر تهران باید به نحوی مدیریت کند تا بستر سازی مناسب، تسهیل گری و توانمند سازی بخش خصوصی برای این کار انجام شود.

درویش زاده ادامه داد: سازمان نوسازی شهر تهران بر اساس تفاهم نامه ای که با وزارت مسکن منعقد کرده اجازه دریافت 50 هزار وام و 6 هزار ودیعه مسکن دریافت کرده است که سال گذشته از 22 هزار واحد بافت فرسوده 10 هزار واحد موفق شدند تا این وام را دریافت کنند.



مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران افزود: بر اساس طرح خانه به جای خانه تا کنون 1129 واحد ایفای تعهد شده و 497 واحد تا پایان خرداد ماه به تعهدات خود عمل می کنند.