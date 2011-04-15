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۲۶ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

قادری زندگی ابوذر غفاری را روانه بازار کتاب می‌کند

قادری زندگی ابوذر غفاری را روانه بازار کتاب می‌کند

نصرالله قادری قصد دارد رمان "تنهاترین عاشق، عاشق‌ترین تنها" را که درباره زندگی ابوذر غفاری است وارد بازار کتاب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله قادری نویسنده و کارگردان تئاتر قصد دارد رمان جدید خود را که به زندگی ابوذر غفاری می‌پردازد تا شهریور ماه وارد بازار کتاب کند. این رمان" تنهاترین عاشق،عاشق‌ترین تنها " نام دارد و توسط نشر نیستان منتشر می‌شود.

همچنین قادری کتاب زندگی نامه سید مهدی شجاعی را هم در دست نگارش دارد که تا پایان سال 90  این کتاب توسط نشر نیستان منتشر می‌شود. این کتاب " قوس زندگی سید مهدی شجاعی" نام دارد.

رمان " ناله‌های دل" نوشته قادری که به زندگی سلمان فارسی اختصاص دارد نیز اواخر اسفند سال گذشته توسط نشر نیستان وارد بازار کتاب شد.

کد مطلب 1287265

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