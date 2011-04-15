به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله قادری نویسنده و کارگردان تئاتر قصد دارد رمان جدید خود را که به زندگی ابوذر غفاری می‌پردازد تا شهریور ماه وارد بازار کتاب کند. این رمان" تنهاترین عاشق،عاشق‌ترین تنها " نام دارد و توسط نشر نیستان منتشر می‌شود.

همچنین قادری کتاب زندگی نامه سید مهدی شجاعی را هم در دست نگارش دارد که تا پایان سال 90 این کتاب توسط نشر نیستان منتشر می‌شود. این کتاب " قوس زندگی سید مهدی شجاعی" نام دارد.

رمان " ناله‌های دل" نوشته قادری که به زندگی سلمان فارسی اختصاص دارد نیز اواخر اسفند سال گذشته توسط نشر نیستان وارد بازار کتاب شد.