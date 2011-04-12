به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای گذشته سایت رسمی باشگاه پاس همدان اعلام کرد میثم آقایی، ابوذر رحیمی و حامد نورمحمدی بازیکنان راه‌‍آهن، اصغر مدیرروستا سرمربی تیم پاس را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنین سرپرست و روابط عمومی باشگاه در مصاحبه‌های مختلف به این مسئله تاکید کردند، در حالیکه اصغر مدیرروستا در رونامه‌‎های ورزشی و در تماس با مهدی تارتار اعلام کرده است هیچ بازیکنی از راه‌آهن به وی تعرض نکرده و تنها حامد نورمحمدی به دلیل رعایت نکردن قانون از سوی بازیکنان پاس اعتراض داشته است.

ضمن اینکه بیش از 15 تصویربردار و عکاس هم در ورزشگاه قدس همدان حضور داشتند که هیچکدام از آنها تصاویری برای تائید این درگیری نداشتند. مسئولان این باشگاهی همدانی هم اعلام کردند فیلم و CD هایی را به برنامه 90 فرستاده‌اند که اینها نشاندهنده تلاش آنها برای محرومیت بازیکنان راه‌آهن است.

باشگاه راه‌آهن شهرری هم اعلام کرد با توجه به مسائل فوق و به دلیل تهمت، افترا، جوسازی و تلاش برای محرومیت بازیکنان راه‍‌آهن به کمیته انضباطی شکایت کرده است زیرا برخلاف ادعای مسئولان باشگاه پاس همدان و با تائید سرمربی این تیم چنین اتفاقی اصلا رخ نداده است و بازیکنان راه‌‍آهن، سرمربی تیم پاس را مورد شرب و شتم قرار نداده‌اند.

دیدار تیم‌های پاس همدان و راه‌آهن شهرری در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر درحالی با برتری یک بر صفر تیم پاس همدان به پایان رسید که داور بازی در دقیقه 5+90 یک پنالتی به سود تیم میزبان اعلام کرد.