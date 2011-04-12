110هزار هکتار از اراضی گچساران به زیر کشت آبی می رود

سید اکبر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این سد همچنین آب شرب میلیونها نفر از مردم جنوب کشور را تامین می کند.

وی این طرح را یکی سود آور ترین طرح های عمرانی در شهرستان گچساران عنوان و تاکید کرد: سرمایه گذارانی که در اجرای این طرح مشارکت کنند، در آینده از سود خوبی برخوردار می شوند.

علیزاده بیان داشت: سرمایه گذاری در بخش آب و مهار آبهای سطحی و استفاده بهینه از منابع آب باعث تحول در بخش کشاورزی و سایر بخشها در این شهرستان می شود.

وی یادآور شد: سد "چم شیر" از جمله پروژه‌های مهم در راستای پیشرفت و اشتغال‌زایی در گچساران است.

فرماندار گچساران رونق بخش صنایع پایین دستی نفت و کشاورزی و کمک به بهره برداری صحیح از دو سد "کوثر" و "چم شیر" در شهرستان گچساران را از مهمترین برنامه های خود برای توسعه این شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین گفت:304 طرح بااعتبار 700 میلیارد و 411 میلیون ریال در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان درگچساران به تصویب رسید.

علیزاده افزود: 90 درصد از طرحهای سفر اول و 60 درصد از طرحهای سفر دوم اجرایی شد و به بهره برداری رسید و مابقی با پیشرفت 40 تا 80 درصد در حال اجراست.

وی بیمارستانهای 96و 64 تختخوابی گچساران، دانشکده نفت و گاز و طرح آبرسانی به دشت "لیشتر" را ازمهمترین طرحهای سفرهای هیئت دولت به گچساران عنوان کرد.