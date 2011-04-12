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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

با اجرای سد چم شیر/

110هزار هکتار از اراضی گچساران به زیر کشت آبی می رود

110هزار هکتار از اراضی گچساران به زیر کشت آبی می رود

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرماندار گچساران گفت: با بهره برداری از سد "چم شیر" در گچساران 110هزار هکتار از اراضی این شهرستان به زیر کشت آبی می رود.

سید اکبر علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این سد همچنین آب شرب میلیونها نفر از مردم جنوب کشور را تامین می کند.

وی این طرح را یکی سود آور ترین طرح های عمرانی در شهرستان گچساران عنوان و تاکید کرد: سرمایه گذارانی که در اجرای این طرح مشارکت کنند، در آینده از سود خوبی برخوردار می شوند.

علیزاده بیان داشت: سرمایه گذاری در بخش آب و مهار آبهای سطحی و استفاده بهینه از منابع آب باعث تحول در بخش کشاورزی و سایر بخشها در این شهرستان می شود.

وی یادآور شد: سد "چم شیر" از جمله پروژه‌های مهم در راستای پیشرفت و اشتغال‌زایی در گچساران است.

فرماندار گچساران رونق بخش صنایع پایین دستی نفت و کشاورزی و کمک به بهره برداری صحیح از دو سد "کوثر" و "چم شیر" در شهرستان گچساران را از مهمترین برنامه های خود برای توسعه این شهرستان عنوان کرد.

وی همچنین گفت:304 طرح بااعتبار 700 میلیارد و 411 میلیون ریال در دور اول و دوم سفر هیئت دولت به استان درگچساران به تصویب رسید.

علیزاده افزود: 90 درصد از طرحهای سفر اول و 60 درصد از طرحهای سفر دوم اجرایی شد و به بهره برداری رسید و مابقی با پیشرفت 40 تا 80 درصد در حال اجراست.

وی بیمارستانهای 96و 64 تختخوابی گچساران، دانشکده نفت و گاز و طرح آبرسانی به دشت "لیشتر" را ازمهمترین طرحهای سفرهای هیئت دولت به گچساران عنوان کرد.

کد مطلب 1287292

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