کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پنج تیم لیگ برتری را جریمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم های استقلال ، مس کرمان ، سایپای البرز ، شهرداری تبریز و صنعت نفت آبادان به جریمه نقدی محکوم شدند .

جریمه استقلال ، مس و سایپا

تیم های استقلال و مس به دلیل تاخیر سه دقیقه ای در ورود به زمین در بازی چهاردهم اسفند 89 ، ده میلیون ریال جریمه شدند. همچنین در دیدار نوزدهم اسفند 89 بین استقلال و سایپا هر دو تیم چهار دقیقه تاخیر داشتند که به همین دلیل هر دو تیم به پرداخت هشت میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

جریمه 100 میلیون ریالی صنعت نفت آبادان

در جریان دیدار صنعت نفت ابادان و استیل آذین در آبادان در تاریخ بیستم اسفند 89، به دلیل تخلفات تماشاگران تیم صنعت نفت آبادان مبنی بر پرتاپ ترقه و فحاشی به تیم حریف ، با بررسی گزارش تخلفات مذکور و با توجه به سوء سوابق قبلی و تکرار تخلف ، باشگاه صنعت نفت به پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. در صورت تکرار این اتفاقات ، انتقال دیدار یا دیدارهای بعدی صنعت نفت آبادان به سایراستانها در دستور کار کمیته انضباطی قرار می گیرد. این حکم قابلیت تجدید نظر در کمیته استیناف را دارد.



جریمه کمک مربی شهرداری تبریز

مصطفی افخمی کمک مربی حمید درخشان سرمربی تیم شهرداری تبریز به دلیل اعتراض به نحوه قضاوت داور دیدار پرسپولیس و شهرداری تبریز و ایجاد تشنج در بازی در تاریخ بیستم اسفند 89 که منجر به اخراج وی هم شده است به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه محکوم کرد.همچنین شهرداری تبریز به دلیل تاخیر سه دقیقه ای ورود به زمین به پرداخت 6 میلیون ریال جریمه محکوم شد.



جریمه نقدی برای مس کرمان و صنعت نفت آبادان

کمیته انضباطی با بررسی گزارش داور و ناظر دیدار صنعت نفت آبادان و مس کرمان که در تاریخ 11/1/90 برگزار شد، تیم مس کرمان را به جهت تاخیر چهار دقیقه ای در ورود به زمین به پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی و تیم صنعت نفت آبادان را نیز به جهت تخلفات تماشاگران منتسب به این تیم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.