اجرای 200 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی سپاه عاشورا در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، سرهنگ علی مددی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از مربیان بهداشت و سلامت بسیج در سراب، اظهار داشت: برای اجرای این 200 طرح اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال صرف شده است .

وی از مشارکت دو ملیون نفر در طرح‌های بسیج سازندگی سپاه عاشورا طی یکسال گذشته خبر داد.

مددی افزود: بیشترین مشارکت جوانان با فعالیت های بسیج سازندگی در زمینه های کشاورزی، محرومیت‌زدایی، اعزام تیم‌های بهداشتی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، سوادآموزی و همچنین خدمات مشاوره‌ای اردوهای جهاد دانشجویی بوده است .

وی رسالت اصلی بسیج سازندگی را محرومیت‌زدایی در جامعه و کمک به توسعه و آبادانی مناطق محروم عنوان کرد و اظهار داشت: احیای استعدادهای بالقوه استان و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان در عرصه‌های سازندگی مهم‌ترین فعالیت‌های بسیج سازندگی است .

مددی با بیان اینکه در سال جاری میزان تعهدات بسیج سازندگی نسبت به سال گذشته دو برابر شده، اعلام کرد: امسال چهار میلیون نفر در طرح‌های بسیج سازندگی استان حضور خواهند داشت .

در ادامه این همایش از مربیان نمونه بهداشت و سلامت بسیج با اهدای لوح و جوایز تجلیل شد.