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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

اجرای 200 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی سپاه عاشورا در سال 89

اجرای 200 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی سپاه عاشورا در سال 89

تبریز - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه عاشورا از اجرای 200 پروژه عمرانی توسط بسیج سازندگی سپاه عاشورا در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سراب، سرهنگ علی مددی ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از مربیان بهداشت و سلامت بسیج در سراب، اظهار داشت: برای اجرای این 200 طرح اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال صرف شده است.

وی از مشارکت دو ملیون نفر در طرح‌های بسیج سازندگی سپاه عاشورا طی یکسال گذشته خبر داد.

مددی افزود: بیشترین مشارکت جوانان با فعالیت های بسیج سازندگی در زمینه های کشاورزی، محرومیت‌زدایی، اعزام تیم‌های بهداشتی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، سوادآموزی و همچنین خدمات مشاوره‌ای اردوهای جهاد دانشجویی بوده است.

وی رسالت اصلی بسیج سازندگی را محرومیت‌زدایی در جامعه و کمک به توسعه و آبادانی مناطق محروم عنوان کرد و اظهار داشت: احیای استعدادهای بالقوه استان و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان در عرصه‌های سازندگی مهم‌ترین فعالیت‌های بسیج سازندگی است.

مددی با بیان اینکه در سال جاری میزان تعهدات بسیج سازندگی نسبت به سال گذشته دو برابر شده، اعلام کرد: امسال چهار میلیون نفر در طرح‌های بسیج سازندگی استان حضور خواهند داشت.

در ادامه این همایش از مربیان نمونه بهداشت و سلامت بسیج با اهدای لوح و جوایز تجلیل شد. 

کد مطلب 1287312

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